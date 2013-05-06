Cash-town - Cash-town.pro

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 26.04.2017.
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- Доход до 90%
- 16 мест для постройки
- Вклад от 10 рублей
- 3х ур. партнерская программа 10% ( на вывод)
- У НАС НЕТ ПЛАТЕЖНЫХ БАЛЛОВ!
- Ежедневные бонусы
- 2 вида денежных конкурсов
Бонус при регистрации 25 рублей!!
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◄ Магазин (Маркетинг) ►
Всего имеется 16 мест для ваших построек.
100% на вывод.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
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◄ Бонусы ►
25 руб. в подарок.
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◄ Партнерка на вывод ►
1 уровень - 10%
1 уровень - 5%
1 уровень - 1%
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer, Yandex Money.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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