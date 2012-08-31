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Стартап Acinq успешно испытал Lightning Network на Litecoin

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Стартап Acinq успешно испытал Lightning Network на Litecoin

Стартап Acinq, основанный в Париже и посвященный биткоин-решениям, успешно протестировал Lightning Network в сети Litecoin, сообщает Bitcoinist.
В связи с активацией Segregated Witness, все больше и больше людей используют Litecoin в качестве полигона для тестовых испытаний. SegWit имеет исправление для гибкости, которое, в свою очередь, позволяет использовать решение Lightning. Lightning Network задействует смарт-контракты для совершения мгновенных платежей среди множества участников.

Acinq — это стартап, который реализовал решение Lightning, используя язык программирования общего назначения Scala. Французская версия Lightning называется Eclair.

25 апреля компания объявила, что успешно протестировала Eclair на Litecoin. Несмотря на то, что Eclair предназначен для Биткоина, компания обнаружила, что он также подходит для Litecoin. Для его работы с Litecoin потребовалось лишь настроить несколько параметров.

Цитата:
«Скорее всего, первый LN платеж с реальными монетами будет сделан в сети Litecoin», —
считают в компании.

Одна из самых интересных особенностей Lightning Network — возможность мгновенного обмена цепочками. Это технический ответ технологии на обмен одной криптовалюты на другую. Используя эту функцию, любые два пользователя смогут, например, мгновенно обменять Биткоин на Litecoin или на любую другую криптовалюту.

Стоит отметить, что тест Eclair не является единственной реализацией, по крайней мере еще пять проектов также участвуют в разработке технологии, ожидая активации SegWit.
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Анна Чернобай вне форума  
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