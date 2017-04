all-hyips Топ Мастер

CommunityReinsurance Invest - invest.communityreinsurance.com



старт 19.04.2017 PerfectMoney Верифицирован, 1.2 Trust Score point(s) Bitcoin AdvCash



языки: EN DE ES CN







Описание:



Цитата: Инвестиционный и страховой продукт, который сочетает потенциально неограниченный доход и оптимальный уровень страховой защиты. В программах инвестиционного страхования жизни вклад клиента по программе страхования разделен на две части: первая часть помещается в высокодоходные инвестиционные инструменты (базовые активы) и позволяет клиенту получить потенциально неограниченный инвестиционный доход за счет Рост стоимости базового актива; Вторая часть размещена в безрисковых инвестиционных инструментах, что помогает защитить вложенные средства в случае негативного сценария на фондовом рынке. Таким образом, возврат всех средств, вложенных в программу страхования клиенту, гарантируется в конце программы, даже в случае падения стоимости базового актива. Обязательства по страховым выплатам являются безусловным обязательством страховой компании и изложены в договоре страхования при его заключении. Программа инвестиционного страхования позволяет: - Инвестировать средства на фондовом рынке без риска потери ваших инвестиций. - Сохраните свой капитал, используя налоговые и юридические преимущества программы. Ваши средства могут быть инвестированы в: - акции топ-уровня компаний США; - Топ-уровень акций крупнейших компаний в странах БРИК, наиболее динамично развивающихся в мире; - Топ-уровень акций компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Сингапур, Тайвань, Южная Корея); - Глобальный фонд облигаций, состоящий из четырех фондов облигаций крупнейших американских и британских инвестиционных домов; - нефть, золото (или корзина драгоценных металлов); - запасы всемирно известных производителей товаров народного потребления; - запасы телекоммуникационных и глобальных интернет-компаний; - Комбинированная корзина сырья из продуктов агробизнеса, промышленных металлов, драгоценных металлов и топлива. Инвест планы:



1.5% в день 110 дней + возврат вклада в конце срока







депозит:



28.04.17 21:01 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13305494 from U1294xxx. Batch: 174337368. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 83, all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 10000$

Реферальские: 5%

Выплаты: автоматически

Скрипт: H-Script

Особенности: SSL +



Name Server: ns1.communityreinsurance.com

Name Server: ns2.communityreinsurance.com



Registrar WHOIS Server: whois.internet.bs

Registrar URL: internetbs.net

Updated Date: 2017-03-22T18:49:11Z

Creation Date: 2017-03-22T18:47:47Z

Registrar Registration Expiration Date: 2019-03-22T18:47:47Z

Registrar: Internet Domain Service BS Corp.



