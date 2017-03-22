CommunityReinsurance Invest - invest.communityreinsurance.com

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старт 19.04.2017 PerfectMoney Верифицирован, 1.2 Trust Score point(s) Bitcoin AdvCash
языки: EN DE ES CN
Описание:
Инвест планы:
Цитата:
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Инвестиционный и страховой продукт, который сочетает потенциально неограниченный доход и оптимальный уровень страховой защиты. В программах инвестиционного страхования жизни вклад клиента по программе страхования разделен на две части: первая часть помещается в высокодоходные инвестиционные инструменты (базовые активы) и позволяет клиенту получить потенциально неограниченный инвестиционный доход за счет Рост стоимости базового актива; Вторая часть размещена в безрисковых инвестиционных инструментах, что помогает защитить вложенные средства в случае негативного сценария на фондовом рынке. Таким образом, возврат всех средств, вложенных в программу страхования клиенту, гарантируется в конце программы, даже в случае падения стоимости базового актива. Обязательства по страховым выплатам являются безусловным обязательством страховой компании и изложены в договоре страхования при его заключении. Программа инвестиционного страхования позволяет: - Инвестировать средства на фондовом рынке без риска потери ваших инвестиций. - Сохраните свой капитал, используя налоговые и юридические преимущества программы. Ваши средства могут быть инвестированы в: - акции топ-уровня компаний США; - Топ-уровень акций крупнейших компаний в странах БРИК, наиболее динамично развивающихся в мире; - Топ-уровень акций компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Сингапур, Тайвань, Южная Корея); - Глобальный фонд облигаций, состоящий из четырех фондов облигаций крупнейших американских и британских инвестиционных домов; - нефть, золото (или корзина драгоценных металлов); - запасы всемирно известных производителей товаров народного потребления; - запасы телекоммуникационных и глобальных интернет-компаний; - Комбинированная корзина сырья из продуктов агробизнеса, промышленных металлов, драгоценных металлов и топлива.
1.5% в день 110 дней + возврат вклада в конце срока
депозит:
28.04.17 21:01 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U13305494 from U1294xxx. Batch: 174337368. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 83, all-hyips.info.
подробности:
Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 10000$
Реферальские: 5%
Выплаты: автоматически
Скрипт: H-Script
Особенности: SSL +
Name Server: ns1.communityreinsurance.com
Name Server: ns2.communityreinsurance.com
Registrar WHOIS Server: whois.internet.bs
Registrar URL: internetbs.net
Updated Date: 2017-03-22T18:49:11Z
Creation Date: 2017-03-22T18:47:47Z
Registrar Registration Expiration Date: 2019-03-22T18:47:47Z
Registrar: Internet Domain Service BS Corp.
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