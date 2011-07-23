Музыка в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и "Мой мир" стала платной
Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с сегодняшнего дня вводят платную подписку на музыку. Обойдется она в 149 российских рублей в месяц (4,8 рубля). Подписка будет работать как в обычных версиях соцсетей, так и в мобильных приложениях. В мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит сохранять музыкальные треки.
Такое решение было принято по желанию правообладателей: они считают, что возможность прослушивания музыки офлайн должна быть доступна только в специальном музыкальном приложении, а не просто в соцсети. По словам представителя Mail.ru Group, 149 рублей — это подписка сразу на все сервисы группы.
Mail.ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Ранее лейблы не раз обвиняли группу в пиратстве, а «ВКонтакте» несколько лет подряд фигурирует в списке пиратских сайтов, который составляет торгпредство США.