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Музыка в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и "Мой мир" стала платной

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Старый Сегодня, 00:36
#1
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Имя: Александр
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Музыка в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и "Мой мир" стала платной


Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с сегодняшнего дня вводят платную подписку на музыку. Обойдется она в 149 российских рублей в месяц (4,8 рубля). Подписка будет работать как в обычных версиях соцсетей, так и в мобильных приложениях. В мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» слушать музыку можно будет только онлайн, а приложение Boom позволит сохранять музыкальные треки.

Такое решение было принято по желанию правообладателей: они считают, что возможность прослушивания музыки офлайн должна быть доступна только в специальном музыкальном приложении, а не просто в соцсети. По словам представителя Mail.ru Group, 149 рублей — это подписка сразу на все сервисы группы.

Mail.ru Group несколько лет вела переговоры с крупными правообладателями о лицензировании музыки. Ранее лейблы не раз обвиняли группу в пиратстве, а «ВКонтакте» несколько лет подряд фигурирует в списке пиратских сайтов, который составляет торгпредство США.

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Aliaksandre на форуме  
Старый Сегодня, 00:50
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 206
УГ: 0
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Re: Музыка в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и "Мой мир" стала платной
В данный момент играет музыка из ВК и еще бесплатно, изменился внешний вид раздела музыка.
andrey2301 на форуме  
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