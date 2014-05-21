Ошибки начинающих майнеров Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Хорошо, когда люди не просто шишки набивают, но стараются пометить расставленные грабли, чтобы неопытные личности их заметили и дров не наломали. Как трейдеры с инвесторами, так и майнеры подробно рассказывают о своих погрешностях, допущенных в момент эйфории. Будет полезно и в нашем разделе «Майнинг» форума опубликовать подобную информацию о подступных граблях.





1. Приобретение дешевой аппаратуры



Не все начинающие майнеры могут себе позволить приобретение нового оборудования для майнинга. И хотя деньги со временем все же можно заработать на аппаратуру, эйфория подталкивает к практическим действиям. Руки так и тянутся к заработку криптовалют. Правда, в последний момент многие новенькие тоже начинают сомневаться в том, что смогут вернуть большие вложения. И тогда они тоже, как и менее обеспеченные пользователи, посматривают на сниженные цены приборов, бывших в эксплуатации.



Эта грубейшая ошибка приводит к тому, что стартовые суммы инвестирования не возвращаются 100%. Качественные приборы редко кто продает. Их стоимость никогда не бывает низкой. Но если вы все же отыскали на площадке дешевое оборудование для майнинга, знайте: оно проблемное ! Настолько мало с его помощью уже удается добыть монет, что пользователь старается выручить за него хоть какую-то сумму, лишь бы только не выбрасывать все бесплатно на свалку. К тому же в дешевых комплектах могут отсутствовать дополнительные блоки питания. Тогда придется и их отдельно подбирать, и самостоятельно все настраивать.



Рекомендация



Если вас вдохновил майнинг криптовалюты и все же хочется изначально поработать с АСИКом, бывшем в эксплуатации, то загляните для начала в раздел «Майнинг» форума тематического либо же со статьями блогов ознакомьтесь. Из этих источников вы почерпнете информацию о том, как правильно оборудование для крипто-фермы подбирать, и какие махинации могут программисты с asic проводить. Чаще всего речь идет о маскировке, когда слабое оборудование выдают за более мощное. При выборе блока питания лучше вообще не экономить и внимательно сверять озвученную характеристику с данными в паспорте изготовителя. В противном случае могут поплавиться розетки либо же замкнет электропроводку.



2. Перевод денег на счета сомнительных проектов



Когда детально читаешь о том, как несколько проектов позволили всего лишь за несколько недель увеличить скромный криптовалютный депозит, алчность и стремление к быстрому обогащению перекрывают сигналы здравого смысла. На подсознательном уровне формируется ошибочное ощущение потери. Человек никак не реагирует на скрины и негативные отзывы, так как уверен, что все это дело рук конкурентов и черных пиарщиков. Но, тем не менее, все заканчивается плачевным образом: потерей скромного депозита.



Рекомендация



Лучше 100 раз за несколько дней прочитать информацию о выбранном проекте и свести к минимуму риск потери накоплений, нежели 1 раз рубонуть с плеча, а потом учиться кусанию локтей. Никогда не пополняйте счета компаний, пребывая в состоянии эйфории. Ибо трезвый расчет – надежный друг начинающего майнера.



3. Отведенное место, температурный дискомфорт и шум



Не так просто в жилом помещении с комфортом размесить оборудование для майнинга. Не столько его объемы, сколько его работа будет доставлять массу хлопот всей семье. АСИКи работают сутками и сильно нагреваются даже в холодный сезон года. Спастись от жары людям помогают вентиляторы с кондиционерами. Распахнутые настежь окна ситуацию не улучшают. Мощные кулеры активно занимаются охлаждением аппаратуры. От их работы постоянно стоит шум, под который засыпать достаточно проблематично. Слабая проводка подобную нагрузку не выдерживает. Розетки часто плавятся и коротят провода.



Рекомендация



Под майнинг криптовалюты выделите отдельное, нежилое помещение. Проведите там электропровода и установите розетки, выдерживающие сильные нагрузки. Если в наличии подходящего помещения нет, об аренде и не мечтайте. До тех пор, пока с этой темой не разберетесь, в долги влезать не стоит (точнее, их вообще лучше избегать). Протестируйте для начала майнинг без вложений, а там время подскажет следующий шаг.



В завершение



К допущению ошибок чаще всего начинающих майнеров подталкивает тандем нетерпеливости с эйфорией. А денежки этого не любят. Без трезвого расчета их даже на виртуальном кошельке не удержать. Лучше изначально запасайтесь бутербродами с чаем, много читайте, анализируйте, и только после этого оформляйте денежный перевод.



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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



А на какие вы успели наступить грабли, когда только познакомились с майнингом криптовалют? Хорошо, когда люди не просто шишки набивают, но стараются пометить расставленные грабли, чтобы неопытные личности их заметили и дров не наломали. Как трейдеры с инвесторами, так и майнеры подробно рассказывают о своих погрешностях, допущенных в момент эйфории. Будет полезно и в нашем разделеопубликовать подобную информацию о подступных граблях.Не все начинающие майнеры могут себе позволить приобретение нового. И хотя деньги со временем все же можно заработать на аппаратуру, эйфория подталкивает к практическим действиям. Руки так и тянутся к заработку криптовалют. Правда, в последний момент многие новенькие тоже начинают сомневаться в том, что смогут вернуть большие вложения. И тогда они тоже, как и менее обеспеченные пользователи, посматривают на сниженные цены приборов, бывших в эксплуатации.Эта грубейшая ошибка приводит к тому, что стартовые суммы инвестирования не возвращаются 100%. Качественные приборы редко кто продает. Их стоимость никогда не бывает низкой. Но если вы все же отыскали на площадке дешевое! Настолько мало с его помощью уже удается добыть монет, что пользователь старается выручить за него хоть какую-то сумму, лишь бы только не выбрасывать все бесплатно на свалку. К тому же в дешевых комплектах могут отсутствовать дополнительные блоки питания. Тогда придется и их отдельно подбирать, и самостоятельно все настраивать.Если вас вдохновили все же хочется изначально поработать с АСИКом, бывшем в эксплуатации, то загляните для начала в разделтематического либо же со статьями блогов ознакомьтесь. Из этих источников вы почерпнете информацию о том, как правильно оборудование для крипто-фермы подбирать, и какие махинации могут программисты с asic проводить. Чаще всего речь идет о маскировке, когда слабое оборудование выдают за более мощное. При выборе блока питания лучше вообще не экономить и внимательно сверять озвученную характеристику с данными в паспорте изготовителя. В противном случае могут поплавиться розетки либо же замкнет электропроводку.Когда детально читаешь о том, как несколько проектов позволили всего лишь за несколько недель увеличить скромный криптовалютный депозит, алчность и стремление к быстрому обогащению перекрывают сигналы здравого смысла. На подсознательном уровне формируется ошибочное ощущение потери. Человек никак не реагирует на скрины и негативные отзывы, так как уверен, что все это дело рук конкурентов и черных пиарщиков. Но, тем не менее, все заканчивается плачевным образом: потерей скромного депозита.Лучше 100 раз за несколько дней прочитать информацию о выбранном проекте и свести к минимуму риск потери накоплений, нежели 1 раз рубонуть с плеча, а потом учиться кусанию локтей. Никогда не пополняйте счета компаний, пребывая в состоянии эйфории. Ибо трезвый расчет – надежный друг начинающего майнера.Не так просто в жилом помещении с комфортом размесить. Не столько его объемы, сколько его работа будет доставлять массу хлопот всей семье. АСИКи работают сутками и сильно нагреваются даже в холодный сезон года. Спастись от жары людям помогают вентиляторы с кондиционерами. Распахнутые настежь окна ситуацию не улучшают. Мощные кулеры активно занимаются охлаждением аппаратуры. От их работы постоянно стоит шум, под который засыпать достаточно проблематично. Слабая проводка подобную нагрузку не выдерживает. Розетки часто плавятся и коротят провода.Под майнинг криптовалюты выделите отдельное, нежилое помещение. Проведите там электропровода и установите розетки, выдерживающие сильные нагрузки. Если в наличии подходящего помещения нет, об аренде и не мечтайте. До тех пор, пока с этой темой не разберетесь, в долги влезать не стоит (точнее, их вообще лучше избегать). Протестируйте для начала, а там время подскажет следующий шаг.К допущению ошибок чаще всего начинающих майнеров подталкивает тандем нетерпеливости с эйфорией. А денежки этого не любят. Без трезвого расчета их даже на виртуальном кошельке не удержать. Лучше изначально запасайтесь бутербродами с чаем, много читайте, анализируйте, и только после этого оформляйте денежный перевод.------------------------

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