Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,427 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ошибки начинающих майнеров

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Вы допустили ошибки, когда начинали только майнить?
Да. И не один раз 0 0%
Нет! 0 0%
Свой вариант ответа напишу в теме 0 0%
Я еще не майнер 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:22
#1
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 6,823
Благодарностей: 2,154
УГ: 4
КП: 0.273
подарки
Ошибки начинающих майнеров
Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Хорошо, когда люди не просто шишки набивают, но стараются пометить расставленные грабли, чтобы неопытные личности их заметили и дров не наломали. Как трейдеры с инвесторами, так и майнеры подробно рассказывают о своих погрешностях, допущенных в момент эйфории. Будет полезно и в нашем разделе «Майнинг» форума опубликовать подобную информацию о подступных граблях.


1. Приобретение дешевой аппаратуры

Не все начинающие майнеры могут себе позволить приобретение нового оборудования для майнинга. И хотя деньги со временем все же можно заработать на аппаратуру, эйфория подталкивает к практическим действиям. Руки так и тянутся к заработку криптовалют. Правда, в последний момент многие новенькие тоже начинают сомневаться в том, что смогут вернуть большие вложения. И тогда они тоже, как и менее обеспеченные пользователи, посматривают на сниженные цены приборов, бывших в эксплуатации.

Эта грубейшая ошибка приводит к тому, что стартовые суммы инвестирования не возвращаются 100%. Качественные приборы редко кто продает. Их стоимость никогда не бывает низкой. Но если вы все же отыскали на площадке дешевое оборудование для майнинга, знайте: оно проблемное! Настолько мало с его помощью уже удается добыть монет, что пользователь старается выручить за него хоть какую-то сумму, лишь бы только не выбрасывать все бесплатно на свалку. К тому же в дешевых комплектах могут отсутствовать дополнительные блоки питания. Тогда придется и их отдельно подбирать, и самостоятельно все настраивать.

Рекомендация

Если вас вдохновил майнинг криптовалюты и все же хочется изначально поработать с АСИКом, бывшем в эксплуатации, то загляните для начала в раздел «Майнинг» форума тематического либо же со статьями блогов ознакомьтесь. Из этих источников вы почерпнете информацию о том, как правильно оборудование для крипто-фермы подбирать, и какие махинации могут программисты с asic проводить. Чаще всего речь идет о маскировке, когда слабое оборудование выдают за более мощное. При выборе блока питания лучше вообще не экономить и внимательно сверять озвученную характеристику с данными в паспорте изготовителя. В противном случае могут поплавиться розетки либо же замкнет электропроводку.

2. Перевод денег на счета сомнительных проектов

Когда детально читаешь о том, как несколько проектов позволили всего лишь за несколько недель увеличить скромный криптовалютный депозит, алчность и стремление к быстрому обогащению перекрывают сигналы здравого смысла. На подсознательном уровне формируется ошибочное ощущение потери. Человек никак не реагирует на скрины и негативные отзывы, так как уверен, что все это дело рук конкурентов и черных пиарщиков. Но, тем не менее, все заканчивается плачевным образом: потерей скромного депозита.

Рекомендация

Лучше 100 раз за несколько дней прочитать информацию о выбранном проекте и свести к минимуму риск потери накоплений, нежели 1 раз рубонуть с плеча, а потом учиться кусанию локтей. Никогда не пополняйте счета компаний, пребывая в состоянии эйфории. Ибо трезвый расчет – надежный друг начинающего майнера.

3. Отведенное место, температурный дискомфорт и шум

Не так просто в жилом помещении с комфортом размесить оборудование для майнинга. Не столько его объемы, сколько его работа будет доставлять массу хлопот всей семье. АСИКи работают сутками и сильно нагреваются даже в холодный сезон года. Спастись от жары людям помогают вентиляторы с кондиционерами. Распахнутые настежь окна ситуацию не улучшают. Мощные кулеры активно занимаются охлаждением аппаратуры. От их работы постоянно стоит шум, под который засыпать достаточно проблематично. Слабая проводка подобную нагрузку не выдерживает. Розетки часто плавятся и коротят провода.

Рекомендация

Под майнинг криптовалюты выделите отдельное, нежилое помещение. Проведите там электропровода и установите розетки, выдерживающие сильные нагрузки. Если в наличии подходящего помещения нет, об аренде и не мечтайте. До тех пор, пока с этой темой не разберетесь, в долги влезать не стоит (точнее, их вообще лучше избегать). Протестируйте для начала майнинг без вложений, а там время подскажет следующий шаг.

В завершение

К допущению ошибок чаще всего начинающих майнеров подталкивает тандем нетерпеливости с эйфорией. А денежки этого не любят. Без трезвого расчета их даже на виртуальном кошельке не удержать. Лучше изначально запасайтесь бутербродами с чаем, много читайте, анализируйте, и только после этого оформляйте денежный перевод.

------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

А на какие вы успели наступить грабли, когда только познакомились с майнингом криптовалют?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
* Сдается в аренду!
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу!
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Самые распространенные ошибки начинающих фрилансеров Dimoni4e Фриланс: общий форум 118 31.01.2017 20:33
Совместная покупка майнеров noxon Майнинг (mining) 17 09.11.2016 11:21
Основные ошибки и трудности начинающих Tr@der Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета 76 08.11.2015 19:41
cex.io покупка майнеров в облаке noxon Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 86 06.11.2015 20:51
Ошибки начинающих инвесторов (спекулянтов) на рынке snekk Forex: форум для начинающих 41 21.05.2014 17:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dmitrytkachev
Доски объявлений
От dmitrytkachev в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Ksunchik
Как энергетические вампиры влияют на продвижение в жизни и карьере?
От Ksunchik в разделе «Стратегия успеха»
Аватар mtombo
STF-bank - stf-bank.com
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Max Otto
MasterCard меняет руководителя в России
От Max Otto в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
PowerPost привлек $2млн для SaaS-платформы, автоматизирующая публикацию контента
От Alcest в разделе «Горячие новости»
Аватар TenDemon
Mozilla сворачивает разработку Firefox OS для смартфонов ради Интернета вещей
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
409,427
Тем
467,198
Сообщений
11,534,482

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube