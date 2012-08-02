Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Страховой технологический стартап Singapore Life получил 50 миллионов долларов финансирования в Серии А. Инвесторами в раунде, чье закрытие по-прежнему зависит от одобрения Денежно-кредитного управления Сингапура, выступили:
- Credit China FinTech, которая через свою дочернюю компанию Impact Capital Holdings инвестировала 21,3 миллиона долларов в обмен на примерно 33,8% акций;
- IPGL, британская инвестиционная компания.
Эта инвестиция является одной из крупнейших в Серии А в Сингапуре и Юго-Восточной Азии за последние годы. Согласно данным, средний размер раскрытых сделок серии A в 2016 году составил около 3 миллионов долларов. Примеры других крупных инвестиций серии A в Сингапуре включают в себя компанию по управлению большими объемами данных Antuit (56 миллионов долларов) и сайт электронной коммерции Qoo10 (82 миллиона долларов).
Компания намерена использовать полученные средства для продолжения разработок своих страховых продуктов.
Под руководством Вальтера де Оуда (генеральный директор) и Рэя Фергюсона (исполнительный председатель), Singapore Life обратилась в Денежно-кредитное управление Сингапура за получением лицензии на страхование жизни. При условии такого одобрения и в установленный срок компания должна будет предложить универсальные продукты для страхования жизни, страхование отдельных периодов с соответствующими поправками, инвестиционные планы и услуги накопительного страхования.
По заявлению Singapore Life, она предоставляет современные, долгосрочные решения, а также сберегательные программы для клиентов, которые ценят простоту, безопасность и надежность. На сайте компании немного информации о том, какие продукты предоставляются клиентам или какие технологии используются для достижения поставленных целей, хотя фирма была основана в 2014 году. Пресс-секретарь компании заявил, что более детальная информация будет распространена позже, а именно после одобрения заявки в Денежно-кредитном управлении Сингапура.
Re: Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Цитата:
Сообщение от inik1080
ingapore Life обратилась в Денежно-кредитное управление Сингапура за получением лицензии на страхование жизни. При условии такого одобрения и в установленный срок компания должна будет предложить универсальные продукты для страхования жизни, страхование отдельных периодов с соответствующими поправками, инвестиционные планы и услуги накопительного страхования.
Сложно им будет. Люди не доверяют уже проверенным компаниям на рынке, а новичку тем более. Усердно нужно будет работать, чтобы привлечь людей к своим страховым продуктам...