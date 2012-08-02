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Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов

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#1
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Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов

Страховой технологический стартап Singapore Life получил 50 миллионов долларов финансирования в Серии А. Инвесторами в раунде, чье закрытие по-прежнему зависит от одобрения Денежно-кредитного управления Сингапура, выступили:

- Credit China FinTech, которая через свою дочернюю компанию Impact Capital Holdings инвестировала 21,3 миллиона долларов в обмен на примерно 33,8% акций;

- IPGL, британская инвестиционная компания.

Эта инвестиция является одной из крупнейших в Серии А в Сингапуре и Юго-Восточной Азии за последние годы. Согласно данным, средний размер раскрытых сделок серии A в 2016 году составил около 3 миллионов долларов. Примеры других крупных инвестиций серии A в Сингапуре включают в себя компанию по управлению большими объемами данных Antuit (56 миллионов долларов) и сайт электронной коммерции Qoo10 (82 миллиона долларов).

Компания намерена использовать полученные средства для продолжения разработок своих страховых продуктов.

Под руководством Вальтера де Оуда (генеральный директор) и Рэя Фергюсона (исполнительный председатель), Singapore Life обратилась в Денежно-кредитное управление Сингапура за получением лицензии на страхование жизни. При условии такого одобрения и в установленный срок компания должна будет предложить универсальные продукты для страхования жизни, страхование отдельных периодов с соответствующими поправками, инвестиционные планы и услуги накопительного страхования.

По заявлению Singapore Life, она предоставляет современные, долгосрочные решения, а также сберегательные программы для клиентов, которые ценят простоту, безопасность и надежность. На сайте компании немного информации о том, какие продукты предоставляются клиентам или какие технологии используются для достижения поставленных целей, хотя фирма была основана в 2014 году. Пресс-секретарь компании заявил, что более детальная информация будет распространена позже, а именно после одобрения заявки в Денежно-кредитном управлении Сингапура.

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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:28
#2
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Re: Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
ingapore Life обратилась в Денежно-кредитное управление Сингапура за получением лицензии на страхование жизни. При условии такого одобрения и в установленный срок компания должна будет предложить универсальные продукты для страхования жизни, страхование отдельных периодов с соответствующими поправками, инвестиционные планы и услуги накопительного страхования.
Сложно им будет. Люди не доверяют уже проверенным компаниям на рынке, а новичку тем более. Усердно нужно будет работать, чтобы привлечь людей к своим страховым продуктам...

Или сделать очень крутое УТП
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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:31
#3
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Регистрация: 17.11.2014
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Автор темы Re: Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Усердно нужно будет работать, чтобы привлечь людей к своим страховым продуктам...
для начала им нужно над сайтом поработать, а то зашел, а информации ноль. как будто школьники какие-то делали.
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:32
#4
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 653
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Re: Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
для начала им нужно над сайтом поработать, а то зашел, а информации ноль. как будто школьники какие-то делали.
Что очень странно, ведь Сингапур — одна из финансовых и технологических столиц мира. У меня так тётя работала 10 лет, знаю не по наслышке
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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:36
#5
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Автор темы Re: Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Что очень странно, ведь Сингапур — одна из финансовых и технологических столиц мира.
еще более странно, учитывая суммы инвестиций. тут у компаний с 0,5-1 миллионом долларов сайты крутые, а эти 50 млн. получили и не могли сайт до этого запилить приличный.
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:40
#6
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Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 653
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Re: Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
еще более странно, учитывая суммы инвестиций. тут у компаний с 0,5-1 миллионом долларов сайты крутые, а эти 50 млн. получили и не могли сайт до этого запилить приличный.

Может в дерьмовом сайте секрет успеха?)
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inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:52
#7
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Автор темы Re: Страховой стартап Singapore Life привлек $50 миллионов
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Может в дерьмовом сайте секрет успеха?)
тогда нужно не сообщать другим компаниям, а то все свои сайты превратят в уг
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