Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Киви поглотила Рапиду

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Киви поглотила Рапиду
Платежную систему "Рапида" полностью поглотила "Киви", если быть боле точным офицальным правоприемником ООО НКО «Рапида» становится АС КИВИ Банк. Все клиенты будут переведены на обслуживание в Киви Банк.

По материалам: Рапида в составе Киви
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qiwi, rapida, киви, рапида
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