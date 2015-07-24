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Ambient Clinical Analytics привлек $5,4 млн для расширения деятельности

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Ambient Clinical Analytics привлек $5,4 млн для расширения деятельности

Сегодня, стартап Ambient Clinical Analytics объявил о завершении раунда A, в рамках которого привлек $5,4 млн инвестиций.
Этот раунд финансирования проводился компаниями Waterline Ventures и Bluestem Capital с участием Social Capital.

Программное обеспечение Ambient Clinical Analytics, созданное командой клиники Mayo Clinical совместно с опытными предпринимателями, помогает улучшить работу тех, кто работает с неотложной помощью. Компания продает клинические решения для поддержки и оповещения в больницах, что приводит к уменьшению ошибок, снижению затрат на здравоохранение и улучшению результатов лечения пациентов.

Главный исполнительный директор, Ambient Clinical Analytics сказал: «Мы рады, что начали партнерство с Waterline Ventures и Bluestem Capital, которые имеют большой опытом в сфере ИТ. Благодаря финансированию Серии А, Ambient Clinical находится в процессе расширения деятельности по продажам, маркетингу и разработке продукции.

Тайлер Стоутер, партнер и вице-президент компании Bluestem сказал, что программное обеспечение для поддержки клинических решений Ambient Clinical Analytics решает ключевую проблему для всех подразделений скорой и неотложной помощи.

Ambient Clinical использует лицензированные технологии ClinicMayo Clinic, которые включают более 1000 правил и алгоритмов, чтобы предоставить поставщикам услуг неотложной помощи доступ в реальном времени к жизненно важной информации о процессе лечения и аналитике в точке обслуживания, а также из централизованной Clinical Control Tower. Прикроватные оповещения для таких состояний, как Сепсис, позволяют врачам и медицинскому персоналу проводить больше времени с пациентами вместо анализа информации. Продукты Ambient Clinicals предназначены для поддержки инициатив Lean Quality и Six Sigma в больнице. Компания Ambient Clinical достигла разрешения FDA класса II для программной платформы AWAR и Sepsis DART.

Основные предложения Ambient Clinical Analytics включают:



AWARE - это клинический программный инструмент, который уменьшает информационную перегрузку, используя аналитику для фильтрации соответствующих данных пациента и предоставления своевременной и действенной информации.


Mayo Clinic YES Board®is - это инструмент для управления пациентами, который обеспечивает оперативное информирование сотрудников отделений неотложной помощи и педиатрических отделений в режиме реального времени.


Перевод для mmgp.ru
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