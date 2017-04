Arkas - Forex - сайта нет 1) ФИО трейдера: Petros

Цитата: My name is Petros 2) Мониторинг: http://www.myfxbook.com/members/Arka...al-acc/1619920



3) краткая информация об управляющем : 38 лет. Форексом по его словам занимается с 19 лет.

Цитата: I am 38 years old working in the Forex Industry for several years. I am a professional with almost 20 years’ experience because I am working in the financial sector since I was 19. 4) оферта: 30% от прибыли и скромные 100$ в месяц за управление счетом.

Цитата: I receive 30% of the generated profit plus a small managing fee of 100$ monthly(depending on the managed amount).

Цитата: I am managing accounts over 20-30k. The Broker can be chosen from you but if you do not have one I can recommend a couple like OANDA or Pepperstone(trustable and reputable Brokers). Of course there are many others as well. 5) описание стратегии: Стратегия среднесрочная. Пишет, что не скальпер, берет в среднем 40-100 пунктов, но может и меньше. Цитата: My strategy is medium term. I am not scalping but I am targeting 40-100 pips avg without this meaning that I will not close a trade earlier 6) описание мани-менеджмента: Максимальная просадка 20% Цитата: I set as a drawdown a 15-20 percentage maximum. 7) контактная информация управляющего: pmikoniou@gmail.com

Цитата: My email is pmikoniou@gmail.com – no website, I am not under a company but an individual professional. Petros38 лет. Форексом по его словам занимается с 19 лет.30% от прибыли и скромные 100$ в месяц за управление счетом.Что бы не мелочиться берет счета от 20-30 тысяч$. Брокер на Ваше усмотрение. Рекомендует OANDA или PepperstoneСтратегия среднесрочная. Пишет, что не скальпер, берет в среднем 40-100 пунктов, но может и меньше.Максимальная просадка 20%

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост



N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶ __________________N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶