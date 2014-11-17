Value4Capital запустит фонд на €150 миллионов

Value4Capital, ориентированная на Польшу и Центральную Европу частная инвестиционная фирма, собирается запустить свой очередной фонд с целевой отметкой в 150 миллионов евро.
Предполагается, что V4C Poland Plus будет ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал малых и средних предприятий, также небольших компаний средней капитализации бизнеса, особенно в сфере услуг, где возможности органического роста и укрепления создают потенциал для того, чтобы целевая компания стала лидером в своем сегменте.
Фонд будет подкреплен инвестициями Европейского инвестиционного фонда (ЕИФ) в размере 35 миллионов евро и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере до 25 миллионов евро, причем использование этих средств должно будет соответствовать определенным предварительным условиям.
Финансирование ЕИФ также включает косвенные инвестиции PGFF (польский фонд фондов роста), инициативы, созданной в сотрудничестве между BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) и ЕИФ. ЕБРР является инвестором Value4Capital с 2006 года, когда он провел финансирование V4C Фонда Восточной Европы.
Под руководством Билла Уотсона, Яцека Погоновски и Петра Мишталя, Value4Capital преимущественно инвестирует в компании на польском рынке и в Центральной Европе. Действующий восточноевропейский фонд V4C выл запущен в 2006/2007 года с привлечением 156 миллионов евро капитала. Объектами инвестиций выступили средние компании на территории Польши и Румынии, большинство из которых уже не являются портфельными. Среди таких компаний можно отметить:
- MedLife S.A.
(крупнейшая частная компания в области здравоохранения в Румынии, доля была продана в декабре 2016 года на Бухарестской фондовой бирже путем публичного размещения);
- home.pl
(польская хостинговая компания, доля была продана в декабре 2015 года европейскому стратегическому инвестору);
- Konsalnet Holdings S.A.
(польская компания, работающая в сфере безопасности, соглашение об условной продаже в марте 2017 года азиатскому стратегическому инвестору).
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Специально для mmgp.ru