Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,427 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Value4Capital запустит фонд на €150 миллионов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:45
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,394
Благодарностей: 692
УГ: 4
КП: 0.107
подарки
Value4Capital запустит фонд на €150 миллионов

Value4Capital, ориентированная на Польшу и Центральную Европу частная инвестиционная фирма, собирается запустить свой очередной фонд с целевой отметкой в 150 миллионов евро.

Предполагается, что V4C Poland Plus будет ориентироваться на инвестиции в акционерный капитал малых и средних предприятий, также небольших компаний средней капитализации бизнеса, особенно в сфере услуг, где возможности органического роста и укрепления создают потенциал для того, чтобы целевая компания стала лидером в своем сегменте.

Фонд будет подкреплен инвестициями Европейского инвестиционного фонда (ЕИФ) в размере 35 миллионов евро и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере до 25 миллионов евро, причем использование этих средств должно будет соответствовать определенным предварительным условиям.

Финансирование ЕИФ также включает косвенные инвестиции PGFF (польский фонд фондов роста), инициативы, созданной в сотрудничестве между BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) и ЕИФ. ЕБРР является инвестором Value4Capital с 2006 года, когда он провел финансирование V4C Фонда Восточной Европы.

Под руководством Билла Уотсона, Яцека Погоновски и Петра Мишталя, Value4Capital преимущественно инвестирует в компании на польском рынке и в Центральной Европе. Действующий восточноевропейский фонд V4C выл запущен в 2006/2007 года с привлечением 156 миллионов евро капитала. Объектами инвестиций выступили средние компании на территории Польши и Румынии, большинство из которых уже не являются портфельными. Среди таких компаний можно отметить:

- MedLife S.A. (крупнейшая частная компания в области здравоохранения в Румынии, доля была продана в декабре 2016 года на Бухарестской фондовой бирже путем публичного размещения);

- home.pl (польская хостинговая компания, доля была продана в декабре 2015 года европейскому стратегическому инвестору);

- Konsalnet Holdings S.A. (польская компания, работающая в сфере безопасности, соглашение об условной продаже в марте 2017 года азиатскому стратегическому инвестору).

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (Вчера)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Oak HC/FT закрывает второй венчурный фонд на сумму $600 миллионов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2017 21:56
Стартап LendingRobot запустит автоматический хедж-фонд на блокчейне Анна Чернобай Новости криптовалют 2 08.01.2017 18:12
Китай запустит финтех-фонд стоимостью $1,5 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.01.2017 13:06
Фонд ICONOMI привлек $5,8 миллионов в ходе ICO bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 3 27.09.2016 15:21
Резервный фонд за месяц потерял 700 миллионов долларов Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.05.2015 17:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Resnitsi
Pi-Top – первый в мире ноутбук напечатанный на 3D принтере. Какое будущее у IT-фирм?
От Resnitsi в разделе «Курилка»
Аватар vlastelin
BezSpama - www.bezspama.ru
От vlastelin в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар polaks
HyperCompound - hypercompound.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SQMonitor
Michael Kazakov Investment Group Ltd. - michaelkazakov.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар O.Andru
Развивающиеся рынки потеряли $600 млрд за три квартала
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар shtorm3000
ООО "Гепард-Альянс" - Рефбэк от 200%
От shtorm3000 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
409,427
Тем
467,198
Сообщений
11,534,482

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube