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Кто выиграет конкурс "Бизнес-леди MMGP - 2017" и пара секретов от emeraldа

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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
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Старый Вчера, 23:42
#1
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Имя: Aleksandr
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Кто выиграет конкурс "Бизнес-леди MMGP - 2017" и пара секретов от emeraldа


Разбор полетов. Кто имеет самые большие шансы на победу?

Кто же станет победительницей конкурса Бизнес-леди MMGP - 2017 , пожалуй самый главный вопрос прижайших нескольких дней! Давайте попробуем разобраться и предположить, кто имеет самые высокие шансы на победу. Два дня осталось до окончания пользовательского голосования в конкурсе Бизнес-леди MMGP - 2017 с призовым фондом 2295 поинтов. 30 апреля в 23:59 будут засчитаны последние голоса для участниц конкурса. Однако голоса форумчан носят лишь косвенный характер влияния на итоги конкурса, а окончательное решение будет объявлено администрацией MMGP после завершения пользовательского голосования. Если вы еще не успели, вы можете поддержать понравившуюся вам конкурсантку в теме Бизнес-леди MMGP - 2017 (призовой фонд $2250).

Однако не только участниц ждет большой фонд подарков. Так поучаствовав в конкурсе "Угадай Победительницу Бизнес-леди MMGP" вы можете выиграть часть призового фонда который на текущий момент 28.04.17 21:30 по МСК составляет 121 поинт и может еще вырасти до 30 апреля включительно.

Попробуем разобраться, кого хотят видеть победительницей конкурса форумчане MMGP. Разделить пользовательское голосование можно на 3 категории, это голосование "спасибками" в теме конкурса, голосование в опросе прикремленном в теме и голосование поинтами.

В голосовании "спасибками" лидерство держит Ratatara, а вот в опросе лидером с отрывом в 12.83% от второго места является госпожа Sou. В голосовании поинтами с большим отрывом выигрывает так же Sou получив от своих поклонников уже 45.76 поинтов.

Суммарно пользователи форума подарили конкурсанткам уже 142.37 поинта

Стоит отметить, что администраторы удержались от голосования за участниц в опросе, дабы не раскрывать частично свои предпочтения в итогах конкурса. А вот в "спасибках" отметился господин morg, который поставил оценку 8 из 22 работ от участниц. Голосование поинтами носило для администрации символический характер в котором J.M. подарил всем участницам по 0,10 поинт, а модератор tiu-bik по 0.03 поинта.
Я со стороны автора это новости могу предположить, что шансы имеют все конкурсанки, однако у госпожи Sou шансов на мой взгляд чуть выше чем у остальных

Интервью с Главным модератором форума MMGP господином emeraldом

Вопрос: Кто ваш фаворит в конкурсе Бизнес-леди MMGP 2017 ?

emerald: у меня нет фаворитов, пусть победит самая достойная.

Вопрос: Поделитесь парой секретов, что можно ждать форумчанам в ближайшее время? (возможно каких то изменений в дизайне, новых конкурсов, разделов и тп)

emerald: на мой взгляд у форума вполне приличный дизайн, да и думаю дизайн это не самое важное для форума.
конкурсы.. вроде их и так не мало... конечно если будут желающие проводить и спонсировать новые, то думаю администрация пойдет навстречу. но опять таки имхо, форум это в первую очередь площадка для обмена информацией и общения. конкурсы безусловно это общение оживляют и приносят пользу, но это не самое ценное что можно найти на форуме.
разделы и формат форума постоянно корректируется и наверное это будет всегда, поскольку достичь идеала невозможно, а стремиться к нему нужно

что еще может быть нового, сказать сложно, форум это зеркало мира в котором мы живем, будет меняться мир, будет меняться и его отражение.

Вопрос: Понимаю, что не совсем корректный вопрос, но какие ваши любимые разделы на форуме mmgp, где вы больше всего проводите времени (без учета админ работы) ?

emerald: любимый? конечно раздел юмора вот только попасть в него удается не часто. основную часть времени провожу читая сообщения модераторам и темы с которыми они связаны. получается что чаще всего я там где наибольшая активность пользователей ну а если сообщения модераторам заканчиваются, что последнее время бывает не часто, занимаюсь серфингом разделов новостей, хайпов, обмена валют, общих форумов, начального заработка. да собственно почти всего форума кроме форекс разделов.

Вопрос: Как попасть в команду MMGP?
Если на данный момент открытые вакансии?
Какими качествами должен обладать претендент?

emerald: вопрос не по адресу, я модератор, а не владелец форума и не отдел кадров.
но думаю, что как и на любой работе, самое важное чтоб кандидату была интересна такая работа

Вопрос: А как вы стали модератором?

emerald: имел неосторожность в опросе Вы хотите стать модератором на форуме MMGP.RU? поставить птичку напротив пункта "Я подумаю." и через какое-то время получил от Алексея уточняющий вопрос, какие разделы я надумал модерировать?
вначале я решил что он ошибся корреспондентом, ответил что вроде не просился... а он пишет, как же, это же твой голос в опросе? вот и пришлось пробовать... через какое-то время решил поинтересоваться, получается ли у меня? на что получил ответ: да, все отлично, теперь будешь главным....

Вопрос: Чем вам нравиться эта работа?

emerald: работа не пыльная, можно заниматься не отрываясь от дивана, свободный режим. думаю многим такая понравится ну и что более важно, она позволяет находиться в курсе финансовых событий и новостей, общаться с интересными людьми, повышать свой уровень знаний.

Вопрос: Как вы попали на форум?

emerald: смотрел претензию на манях к одному мошеннику и там был линк на тему обсуждения его проекта, который и привел сюда.

Специально для форума mmgp.ru
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mmgp, бизнес-леди
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