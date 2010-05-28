gameofapes.ru - Золото планеты обезьян

Экономическая игра по мотивам серии культовых фильмов с одноименным названием, где Вам придется нанимать человекоподобных обезьян, чтобы они собирали для Вас добычу. При продаже добычи по курсу:
100 ед. = 1 монета, Вы будете получать игровые монеты на баланс для вывода. Все обезьяны нанимаются на срок 180 дней, после чего они исчезнут и перестанут приносить Вам добычу. За регистрацию на проекты Вы получите в подарок 1000 монет на баланс для покупок и тут же сможете начать игру.
Что можно сделать с заработанными в игре монетами?
Цитата:
Собирайте добычу от Ваших персонажей и получайте за нее награду в виде игровых монет по курсу:
100 ед. добычи = 1 монета. Все полученные монеты на 100% попадают на баланс для вывода.
Собирать добычу Вы можете не чаще, чем раз за 10 минут.
Реферальная программа:
Цитата:
Приглашайте для участия в проекте своих друзей и знакомых - благодаря нашей отличной 2х уровневой партнерской программе Вы будете получать 5% от пополнений всех Ваших рефералов 1 уровня и 2% от пополнений 2 уровня сразу на баланс для вывода! Чем больше рефералов - тем больше будут Ваши заработки!
Курс игровой валюты:
100 ед. добычи = 1 монета
100 монет = 1 рубль
Платежные системы - Payer.