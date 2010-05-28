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gameofapes.ru - Золото планеты обезьян

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 23:20
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 2,540
Благодарностей: 257
УГ: 6
КП: 0.070
gameofapes.ru - Золото планеты обезьян
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 28.04.2017



Как играть ?

Цитата:
Экономическая игра по мотивам серии культовых фильмов с одноименным названием, где Вам придется нанимать человекоподобных обезьян, чтобы они собирали для Вас добычу. При продаже добычи по курсу:
100 ед. = 1 монета, Вы будете получать игровые монеты на баланс для вывода. Все обезьяны нанимаются на срок 180 дней, после чего они исчезнут и перестанут приносить Вам добычу. За регистрацию на проекты Вы получите в подарок 1000 монет на баланс для покупок и тут же сможете начать игру.


Что можно сделать с заработанными в игре монетами?

Цитата:
Собирайте добычу от Ваших персонажей и получайте за нее награду в виде игровых монет по курсу:
100 ед. добычи = 1 монета. Все полученные монеты на 100% попадают на баланс для вывода.
Собирать добычу Вы можете не чаще, чем раз за 10 минут.
Реферальная программа:
Цитата:
Приглашайте для участия в проекте своих друзей и знакомых - благодаря нашей отличной 2х уровневой партнерской программе Вы будете получать 5% от пополнений всех Ваших рефералов 1 уровня и 2% от пополнений 2 уровня сразу на баланс для вывода! Чем больше рефералов - тем больше будут Ваши заработки!
Курс игровой валюты:
100 ед. добычи = 1 монета
100 монет = 1 рубль
Платежные системы - Payer.

Всем кто зарегистрируется по моей реф, ссылке возвращаю реф. бек 50%. https://gameofapes.ru/?i=41


Мой депозит:
Invention на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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