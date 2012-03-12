Реакция фондовых рынков Австралии на новость об энергодефиците в стране

Правительство Австралии заявило о запуске механизма "газовой безопасности". Теперь, согласно этому механизму, все компании-экспортёры сжиженного газа обязаны будут получить соответствующее разрешение, или лицензию у народа, так в оригинале речи. Уже с первого июля, если правительство сочтёт нужным, будет введено ограничение на вывоз сжиженного газа из Австралии. Прошу учесть, что эта страна одна из крупнейших экспортёров сжиженного природного газа в мире. В основном СПГ идёт в страны Азиатского региона.
Речь премьер-министра была довольно острой. Он говорил, что нельзя допускать такое, чтобы страна являлась крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире и при этом страдала от дефицита энергоносителей для домашних хозяйств и промышленности. Компаниям-экспортёрам не стоит ожидать продления лицензий, если государство примет решение прекратить избыточный экспорт СПГ.
Реакция представителей компаний-экспортёров сжиженного газа из Австралии не известна. Не известна и реакция правительств тех стран, которые закупают большие объёмы СПГ в Австралии.
Странным для меня показалась реакция рынков. Два основных австралийских индекса ценных бумаг S&P/ASX 200 и S&P/ASX 50 под закрытие торговой недели показывают рост. Показывают рост и акции основных газодобывающих компаний Австралии. То есть реакции рынков ноль. Возможно, что реакцию стоит ждать на открытии следующей торговой недели
По материалам ft.com