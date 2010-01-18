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Индекс потребительских расходов США показывает худшую динамику с 2009 года

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Индекс потребительских расходов США показывает худшую динамику с 2009 года
Федеральная Резервная Система Атланты была права, указав обновлённые данные по снижению экономического роста США, сократив свой прогноза по последнему кварталу. BEA подтвердила, что экономический рост страны по первому кварталу текущего года упал до 0,7 процента, по сравнению с 2,1 процента роста по последнему кварталу 2016 года, и по сравнению с ожидаемым ростом до 1 процента. Это самые слабые показатели роста за последние три года, начиная с первого квартала 2014 года.



На графике разбитый по компонентам столбец, указывающий на сокращение значений, отражает увеличение инвестиций в бизнес, экспортную торговлю, в строительную сферу. Но весь этот рост в минусовое значение компенсируется чрезмерным сокращением потребительских расходов. Да и ко всему прочему, рост инвестиций в бизнес отражается лишь на закупке оборудования для добычи полезных ископаемых, то есть для шахт и буровых.



Эти позитивные данные по росту инвестиций были нивелированы сокращением частный инвестиций в рабочий инвентарь, сокращением расходов бюджетов штатов, местных органов власти, а так же федерального бюджета.

Увеличение экспорта происходит за счёт сырьевых товаров, в частности нефти. Если брать импорт, который увеличивает дефицит платёжного баланса, тем самым сокращая национальное ВВП, то он продолжает расти. Как указано на диаграмме ниже, падение экспортных поставок пришлось на то время, когда падала прибыль с продажи сои. Торговля, в итоге, принесла жалкие 0,1 процента к ВВП США за первый квартал 2017 года.



Но самым плохим влиянием на рост ВВП страны оказал крах потребительских расходов. Который смог дать прирост всего на 0,23 процента в годовом исчислении. А это самые низкие показатели, со времён кризисного 2009 года. В итоге рост показала только сфера услуг, которая компенсировалась падением продаж автомобилей и автомобильных запчастей. Короче говоря, по какой-то причине, произошло резкое сокращение покупательской активности населения по первому кварталу этого года.




С другой стороны, если посмотреть на личный индекс цен потребительских расходов, то цены выросли на 2,6 процента, по сравнению с прошлым кварталом, что выше ожидаемого значения в 2,3 процента, и выше показателя прошлого месяца, тогда фиксировалось значение в два процента. Индекс основных расходов на личное потребление вырос на два процента, на то значение, что и ожидали аналитики.

Опять же, основная часть роста личного индекса цен потребительских расходов приходилась на рост цен на услуги здравоохранения. По остальным пунктам роста практически не было.

Цены на продукты питания выросли в первом квартале после снижения в четвертом квартале 2016 года. Цены на энергию выросли в первом квартале 2017 года, после более значительного увеличения в четвертом квартале 2016 года. Без учета продуктов питания и энергии цены выросли на 2,3 процента в первом квартале 2017 года. В 2016 году, в последнем квартале рост цен составил 1,6 процента.

Перевод специально для mmgp.ru zerohedge.com
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