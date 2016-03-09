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Хостинг-компания из Люксембурга купила пермский стартап Skypark CDN

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Хостинг-компания из Люксембурга купила пермский стартап Skypark CDN


Фирма Skypark CDN которая начинала как стартап в Перми куплена крупной компанией G-Core

В 2013 году был создан стартап носивший имя Skypark CDN. Создал команду и фирму Дмитрий Сутормин. В марте 100 % акций выкупила известная хостинг-компания G-Core, которая имеет главный офис в Люксембурге. Пакет акций был распределен по 50% у Сутормина и Жуланова. Оба бывших владельца отказались от комментариев и разглашения суммы сделки.

Суть стартапа была в IT разработках по поддержке CDN, а так же созданию сетевых структур. Проще говоря защите интернет ресурсов (серверов) от DDoS-атак. Уже за 2 года существования компания стала лидером на российском рынке предоставления услуг DDoS защиты.

Команда стартапа имела таких крупных клиентов как РЕН-ТВ, игру Танкии несколько заграничных ресурсов. Годовой доход компании составлял примерно около 13 миллионов рублей. А чистыми было всего 18 000 рублей. Основные траты были на команду специалистов и поддержку серверов в 49 странах мира.

Бизнесмен Сутормин долго не стал долго отдыхать и уже затевает новый проект в пермской компании IT разработок. Новый стартап направлен на разработку ПО для торговых сетей и имеет экспериментальный статус


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Метки
бизнес, покупка, стартап
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