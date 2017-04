BiziAlen Любитель

Имя: Aleksandr Пол: Мужской Адрес: Лёбен Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.11.2016 Сообщений: 1,147 Благодарностей: 531 УГ: 49 КП: 0.515 подарки

Хостинг-компания из Люксембурга купила пермский стартап Skypark CDN



Фирма Skypark CDN которая начинала как стартап в Перми куплена крупной компанией G-Core

В 2013 году был создан стартап носивший имя Skypark CDN. Создал команду и фирму Дмитрий Сутормин. В марте 100 % акций выкупила известная хостинг-компания G-Core, которая имеет главный офис в Люксембурге. Пакет акций был распределен по 50% у Сутормина и Жуланова. Оба бывших владельца отказались от комментариев и разглашения суммы сделки.



Суть стартапа была в IT разработках по поддержке CDN, а так же созданию сетевых структур. Проще говоря защите интернет ресурсов (серверов) от DDoS-атак. Уже за 2 года существования компания стала лидером на российском рынке предоставления услуг DDoS защиты.



Команда стартапа имела таких крупных клиентов как РЕН-ТВ, игру Танкии несколько заграничных ресурсов. Годовой доход компании составлял примерно около 13 миллионов рублей. А чистыми было всего 18 000 рублей. Основные траты были на команду специалистов и поддержку серверов в 49 странах мира.



Бизнесмен Сутормин долго не стал долго отдыхать и уже затевает новый проект в пермской компании IT разработок. Новый стартап направлен на разработку ПО для торговых сетей и имеет экспериментальный статус





Уникальность: 100.00%

Специально для mmgp.ru В 2013 году был создан стартап носивший имя Skypark CDN. Создал команду и фирму Дмитрий Сутормин. В марте 100 % акций выкупила известная хостинг-компания G-Core, которая имеет главный офис в Люксембурге. Пакет акций был распределен по 50% у Сутормина и Жуланова. Оба бывших владельца отказались от комментариев и разглашения суммы сделки.Суть стартапа была в IT разработках по поддержке CDN, а так же созданию сетевых структур. Проще говоря защите интернет ресурсов (серверов) от DDoS-атак. Уже за 2 года существования компания стала лидером на российском рынке предоставления услуг DDoS защиты.Команда стартапа имела таких крупных клиентов как РЕН-ТВ, игру Танкии несколько заграничных ресурсов. Годовой доход компании составлял примерно около 13 миллионов рублей. А чистыми было всего 18 000 рублей. Основные траты были на команду специалистов и поддержку серверов в 49 странах мира.Бизнесмен Сутормин долго не стал долго отдыхать и уже затевает новый проект в пермской компании IT разработок. Новый стартап направлен на разработку ПО для торговых сетей и имеет экспериментальный статусУникальность: 100.00%Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу __________________