Oddup привлек $6 миллионов для предоставления данных о стартапах

Oddup, расположенная в Гонконге компания, предоставляющая поисковую платформу для получения информации об инвестициях в стартапы, использующую обработку данных и анализ, получила 6 миллионов долларов инвестиций в Серии А. Раунд возглавила компания Brand Capital, являющаяся инвестиционным подразделением The Times Group, крупнейшего в Индии медиа-конгломерата. Также участвовали 500 Startups, Click Ventures, Moneta Ventures и White Capital. С учетом этой суммы, общий объем привлеченных инвестиций составляет 7 миллионов долларов.
Компания намерена использовать полученные средства для расширения своей деятельности в Индии и завершения экспансии на территории остальных стран Азии.
Основанная Джеймсом Джанкотти и Джеки Ламом, Oddup предоставляет поисковую платформу на основе обработки данных, которая дает пользователям аналитическую информацию о стартапах. Компания оценивает стартапы от 0 до 100 баллов и выдает данные о них, научную и публицистическую информацию об области, в которой работает стартап, чтобы бизнес-ангелы и специалисты по венчурному инвестированию имели более четкое представление обо всем, что связано с объектом их интереса.
Oddup недавно заключила соглашение с компанией Thomson Reuters и представила обновленную версию своего сайта, которая позволяет инвесторам со всего мира поближе познакомиться с азиатскими стартапами и получить о них новостную и аналитическую информацию. Регистрация и пользование платформой бесплатны, плата взимается только за премиум-аккаунт, который дает доступ к отчетам и углубленному анализу. Стоимость такого аккаунта составляет 499 долларов в месяц, а также есть возможность получать доступ к информации об одном выбранном стартапе за 99 долларов в месяц.
При бесплатном доступе пользователь получает информацию о рейтинге стартапа в Oddup, профилях учредителей и инвесторов, новостях, конкурентной среде и текущей оценке. При платном есть все вышеперечисленное плюс информация об ожидаемой будущей оценке стартапа, мнениях, эксклюзивные комментарии экспертов, доступ ко всем отчетам и данным, личный менеджер для аккаунта.
Кроме того, компания предоставляет API для клиентов, которые хотят интегрировать данные о стартапах в свои существующие рабочие процессы, и мобильное приложение для Apple iOS и Android. Среди клиентов можно выделить такие известные имена, как Bloomberg, Forbes, Goldman Sachs, BNP Paribas и J.P.Morgan.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru