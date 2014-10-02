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Oddup привлек $6 миллионов для предоставления данных о стартапах

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#1
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Инвестирую в: Ставки на спорт
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Oddup привлек $6 миллионов для предоставления данных о стартапах

Oddup, расположенная в Гонконге компания, предоставляющая поисковую платформу для получения информации об инвестициях в стартапы, использующую обработку данных и анализ, получила 6 миллионов долларов инвестиций в Серии А. Раунд возглавила компания Brand Capital, являющаяся инвестиционным подразделением The Times Group, крупнейшего в Индии медиа-конгломерата. Также участвовали 500 Startups, Click Ventures, Moneta Ventures и White Capital. С учетом этой суммы, общий объем привлеченных инвестиций составляет 7 миллионов долларов.


Компания намерена использовать полученные средства для расширения своей деятельности в Индии и завершения экспансии на территории остальных стран Азии.

Основанная Джеймсом Джанкотти и Джеки Ламом, Oddup предоставляет поисковую платформу на основе обработки данных, которая дает пользователям аналитическую информацию о стартапах. Компания оценивает стартапы от 0 до 100 баллов и выдает данные о них, научную и публицистическую информацию об области, в которой работает стартап, чтобы бизнес-ангелы и специалисты по венчурному инвестированию имели более четкое представление обо всем, что связано с объектом их интереса.

Oddup недавно заключила соглашение с компанией Thomson Reuters и представила обновленную версию своего сайта, которая позволяет инвесторам со всего мира поближе познакомиться с азиатскими стартапами и получить о них новостную и аналитическую информацию. Регистрация и пользование платформой бесплатны, плата взимается только за премиум-аккаунт, который дает доступ к отчетам и углубленному анализу. Стоимость такого аккаунта составляет 499 долларов в месяц, а также есть возможность получать доступ к информации об одном выбранном стартапе за 99 долларов в месяц.


При бесплатном доступе пользователь получает информацию о рейтинге стартапа в Oddup, профилях учредителей и инвесторов, новостях, конкурентной среде и текущей оценке. При платном есть все вышеперечисленное плюс информация об ожидаемой будущей оценке стартапа, мнениях, эксклюзивные комментарии экспертов, доступ ко всем отчетам и данным, личный менеджер для аккаунта.


Кроме того, компания предоставляет API для клиентов, которые хотят интегрировать данные о стартапах в свои существующие рабочие процессы, и мобильное приложение для Apple iOS и Android. Среди клиентов можно выделить такие известные имена, как Bloomberg, Forbes, Goldman Sachs, BNP Paribas и J.P.Morgan.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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