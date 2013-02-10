В США растёт количество дефолтов по кредитным картам

Ещё один не очень хороший признак сейчас проявляется в банковской системе США по так называемому пику долгов. Согласно последнему опубликованному отчёту от S&P/Experian Bankcard Default Index, объём дефолтов по кредитным картам США, по итогам прошлого месяца, достиг отметки в 3.31 процента, что является наихудшим показателем, начиная с 2013 года. Если сравнивать с показателями по прошлому году, за этот же месяц, то рост дефолтов составил 13 процентов.
Кстати говоря, количество дефолтов растёт уже пятый месяц подряд. Особенно странно это выглядит на фоне резкого падения делового кредитования. Аналитики из США заговорили о падении возвратов, и это не смотря на низкие уровни базовой ставки Федеральной Резервной Системы США.
По материалам us.spindices.com
и zerohedge.com