Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,413 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В США растёт количество дефолтов по кредитным картам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:46
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,615
Благодарностей: 656
УГ: 8
КП: 0.148
подарки
В США растёт количество дефолтов по кредитным картам
Ещё один не очень хороший признак сейчас проявляется в банковской системе США по так называемому пику долгов. Согласно последнему опубликованному отчёту от S&P/Experian Bankcard Default Index, объём дефолтов по кредитным картам США, по итогам прошлого месяца, достиг отметки в 3.31 процента, что является наихудшим показателем, начиная с 2013 года. Если сравнивать с показателями по прошлому году, за этот же месяц, то рост дефолтов составил 13 процентов.

Кстати говоря, количество дефолтов растёт уже пятый месяц подряд. Особенно странно это выглядит на фоне резкого падения делового кредитования. Аналитики из США заговорили о падении возвратов, и это не смотря на низкие уровни базовой ставки Федеральной Резервной Системы США.



По материалам us.spindices.com и zerohedge.com
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В США количество дефолтов по образовательным кредитам продолжает расти Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 3 08.04.2017 15:55
В России резко увеличилось количество просрочек по кредитным картам Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 77 02.08.2016 10:28
Задачи и решения по кредитным картам сфинкс Кредитные и дебетовые карты 36 18.08.2015 12:34
Россияне стали меньше доверять кредитным картам azeptik Новости в банковской сфере и страховании 2 21.05.2015 21:11
Долги по кредитным картам ведут к депрессии Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.05.2015 19:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Биткоин-биржа itBit получила официальный статус и привлекла $25 млн инвестиций
От Ushakov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар ttxz
Просрочка по зарплате в России выросла на 21 процент
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
SolidGoldSurf - solidgoldsurf.com
От wbserfer в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rost77
Я волшебник. Подниму банк с 10 до 1000!
От Rost77 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар MrGreen86
Советники скрипты индикаторы MT4 MT5 на заказ
От MrGreen86 в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
Аватар Diamand
ПАММ-счет Potrashitel: 7615 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
409,413
Тем
467,167
Сообщений
11,533,996

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube