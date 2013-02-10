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Концерн Ford инвестирует 4.5 млрд долларов в разработку автомобилей 4 и 5 поколения

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Концерн Ford инвестирует 4.5 млрд долларов в разработку автомобилей 4 и 5 поколения
Руководитель корпорации Форд объявил журналистам, в своём последнем интервью, что подчинённая ему компания намеревается инвестировать, в так называемое будущее автомобилестроение. Речь идёт о 4.5 миллиарда долларов США в разработку моделей нового поколения электромобилей. По планам компании, довести долю выпускаемых электрифицированных машин, к 2020 году, до 40 процентов. В эти производственные планы входят не только электромобили, но и гибриды.

Как заявляют аналитики, к 2020 году на дорогах США появятся автономные автомобили 4-го поколения. Это такие машины, которые могут ездить без контроля человека в ограниченном пространстве. К 2040 году появятся автомобили пятого поколения, то есть полностью управляемые искусственным интеллектом.

Глава Форда заявил, что производство новых автомобилей приведёт к вынужденному изменению бизнес-модели множества автомобильных корпораций по всему миру.

По материалам wsj.com и freep.com
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