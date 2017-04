tigr Топ Мастер

Имя: игорь Пол: Мужской Адрес: СССР Регистрация: 21.04.2007 Сообщений: 22,451 Благодарностей: 10,469 УГ: 88 КП: 0.096 подарки награды

Telegram планирует запуск платежного сервиса Дуров анонсировал систему платежей в Telegram — в России и Иране работать не будет (+Telegram вёл переговоры со Сбербанком и другими, чтобы запустить функцию в России)



Обновлено (28.04): Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что компания вела переговоры с российскими банками, чтобы организовать процессинг платежей в России и СНГ. В частности, переговоры шли со Сбербанком.



Райффайзенбанку было бы интересно стать оператором приёма платежей, но переговоры с Telegram он пока не вел. «Открытие» и «Тинькофф» также хотели бы стать операторами. Об этом представители банков рассказали газете.



Исходный текст новости: Павел Дуров через истории в «Инстаграме» анонсировал видеозвонки и систему платежей в Telegram. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на аккаунт Дурова.



Дуров опубликовал фотографию текстового документа, в котором говорится о новых функциях в Telegram: в ближайшее время в мессенджере запустится бета-версия платформы для совершения платежей с помощью ботов, у которых будет специальная кнопка для заказа и оплаты товаров и услуг. Все, что нужно пользователю для совершения платежа, — ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. В опубликованном тексте было также отмечено, что платежи пойдут самому разработчику бота. Комиссию мессенджер брать не будет.







Сервис также не будет хранить данные банковских карт и принимать жалобы со стороны пользователей. Большая часть платежей будет проходить через Stripe. И это значит, что в России и Иране он, скорее всего, не будет работать, пишет Фёдор Скуратов, создатель рекламной платформы для мессенджеров Combot.



Цитата: Fedor Skuratov

on Wednesday

Новое в Телеграм.

Дуров в своём Инстаграм (в сторис) показал текст для описания платежей в ботах Telegram + ещё пару апдейтов свежих.

Вкратце - платёжное API для приема платежей в ботах, без комиссий от Телеграм, зовут payment провайдеров подключаться. На старте будет Stripe но у разработчиков ботов будет возможность выбрать....

See More



источник Обновлено (28.04): Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что компания вела переговоры с российскими банками, чтобы организовать процессинг платежей в России и СНГ. В частности, переговоры шли со Сбербанком.Райффайзенбанку было бы интересно стать оператором приёма платежей, но переговоры с Telegram он пока не вел. «Открытие» и «Тинькофф» также хотели бы стать операторами. Об этом представители банков рассказали газете.Исходный текст новости: Павел Дуров через истории в «Инстаграме» анонсировал видеозвонки и систему платежей в Telegram. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на аккаунт Дурова.Дуров опубликовал фотографию текстового документа, в котором говорится о новых функциях в Telegram: в ближайшее время в мессенджере запустится бета-версия платформы для совершения платежей с помощью ботов, у которых будет специальная кнопка для заказа и оплаты товаров и услуг. Все, что нужно пользователю для совершения платежа, — ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. В опубликованном тексте было также отмечено, что платежи пойдут самому разработчику бота. Комиссию мессенджер брать не будет.Сервис также не будет хранить данные банковских карт и принимать жалобы со стороны пользователей. Большая часть платежей будет проходить через Stripe. И это значит, что в России и Иране он, скорее всего, не будет работать, пишет Фёдор Скуратов, создатель рекламной платформы для мессенджеров Combot.Также в приложении могут появиться видеозвонки, которые есть в бета-версии приложения, и платформа Telescope. Авторы блога Telegram Beta Blog разместили ссылку на telesco.pe. По их предположению, с помощью этого сервиса владельцы каналов в Telegram смогут публиковать видеоролики, которые будут размещаться по ссылке telesco.pe/имя_канала.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

А вы знаете про супер заработки?

NewHyip.com - авторский блог про хайпы!

HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000%-HyipClub.Club __________________