Telegram планирует запуск платежного сервиса

Дуров анонсировал систему платежей в Telegram — в России и Иране работать не будет (+Telegram вёл переговоры со Сбербанком и другими, чтобы запустить функцию в России)
Обновлено (28.04): Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что компания вела переговоры с российскими банками, чтобы организовать процессинг платежей в России и СНГ. В частности, переговоры шли со Сбербанком.
Райффайзенбанку было бы интересно стать оператором приёма платежей, но переговоры с Telegram он пока не вел. «Открытие» и «Тинькофф» также хотели бы стать операторами. Об этом представители банков рассказали газете.
Исходный текст новости: Павел Дуров через истории в «Инстаграме» анонсировал видеозвонки и систему платежей в Telegram. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на аккаунт Дурова.
Дуров опубликовал фотографию текстового документа, в котором говорится о новых функциях в Telegram: в ближайшее время в мессенджере запустится бета-версия платформы для совершения платежей с помощью ботов, у которых будет специальная кнопка для заказа и оплаты товаров и услуг. Все, что нужно пользователю для совершения платежа, — ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. В опубликованном тексте было также отмечено, что платежи пойдут самому разработчику бота. Комиссию мессенджер брать не будет.
Сервис также не будет хранить данные банковских карт и принимать жалобы со стороны пользователей. Большая часть платежей будет проходить через Stripe. И это значит, что в России и Иране он, скорее всего, не будет работать, пишет Фёдор Скуратов, создатель рекламной платформы для мессенджеров Combot.
Цитата:
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Fedor Skuratov
on Wednesday
Новое в Телеграм.
Дуров в своём Инстаграм (в сторис) показал текст для описания платежей в ботах Telegram + ещё пару апдейтов свежих.
Вкратце - платёжное API для приема платежей в ботах, без комиссий от Телеграм, зовут payment провайдеров подключаться. На старте будет Stripe но у разработчиков ботов будет возможность выбрать....
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Также в приложении могут появиться видеозвонки, которые есть в бета-версии приложения, и платформа Telescope. Авторы блога Telegram Beta Blog разместили ссылку на telesco.pe. По их предположению, с помощью этого сервиса владельцы каналов в Telegram смогут публиковать видеоролики, которые будут размещаться по ссылке telesco.pe/имя_канала.
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