zaharik1404



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Торговля, основанная на интуиции. торговля на форекс. А раз она существует и некоторые используют ее, то почему бы не поговорить об этом явлении. Насколько она вообще обоснована, стоит ли подменять ей системный подход, а может, есть возможность совмещать?







А что такое интуиция?



Думаю, для начала нужно выяснить, что вообще относить к интуиции , на чем она основана, может это мистика какая, ну типа гадалок и экстрасенсов, или же она имеет более логичное объяснение? Опишу так, как вижу это сам, обычно, любые решения человек принимает на основании логики, он видит, что происходят некоторые события и на основе их принимает решения. Но знаете, я вот заметил, что интуиция более развита у женщин и хотя их выводы, основанные на ней, они никак не могут объяснить, они бывают довольно часто верными. Это значит, что отметать ее нельзя. Я думаю, что интуиция, это опыт человека , приведем пример, опытный автомеханик только взглянув на авто может определить его проблемы, при чем он не делает диагностику, не применяет логику, проще говоря, но тем не менее, не ошибается. Почему так происходит, да потому что в силу своего опыта, его мозг делает мгновенный вывод на основе ситуаций, которые не раз ему встречались в работе. Говоря по другому, интуитивное решение это логическое решение, только когда все промежуточные действия в задаче пропущены. Что-то типа того, когда вам дали условия задачи, а вы сразу можете выдать ответ, минуя все промежуточные действия, потому что много раз решали подобные задачи.



Из вышесказанного стоит сделать вывод, что никакой интуиции у новичка быть не может , на нее имеет право только очень опытный трейдер. На этот счет хорошо сказал А. Элдер, на одной из своих лекций, если новичку кажется, что он чувствует, куда сейчас пойдет цена, то это он просто скушал чего-то не то, у него газы, нужно пойти поспать, и оно пройдет. Ну а опытный форекс трейдер уже сам знает, насколько опасно отступать от правил своей торговой системы форекс.



Так как же применять интуицию в торговле?



Вот такой вопрос, действительно, как получить прибыли форекс с помощью интуиции? Думаю, если трейдер форекс имеет достаточный опыт, и он подсказывает ему некоторые решения, то им нужно пользоваться, но и нарушение правил своей торговой системы это плохо, как же поступать? Я предлагаю такое решение, применять интуицию как фильтр, чтобы улучшить показатели торговая система форекс дает сигнал на покупку, но интуиция трейдера говорит, что сейчас для этого инструмента времена для роста не лучшие, сделка просто не открывается. Ну и тем более понятно, что если нет никакого сигнала системы, а чуйка говорит, что нужно купить, то никаких сделок открывать не следует. То есть фильтр сам по себе никаких рекомендаций давать не имеет права, он может лишь отфильтровать те сигналы форекс, которые дает система. На мой взгляд, такой подход будет вполне адекватным, опыт трейдера может помочь избежать ему убыточных сделок, а это скажется положительно на общем показателе торговой системы. Хотя напомню, это лишь мои мысли, возможно, кто предложит более интересные решения.



Также я думаю, что общих рекомендаций в этом плане быть не может, интуиция это такая тонкая штука, поди там еще определи, у кого она и правда развита, а у кого это всего лишь газы. Не стоит забывать, что на принятие торговых решений могут влиять эмоции трейдера, страх например. Перед этим он получил убыток и сейчас просто боится открывать новую сделку по новому сигналу и ищет оправдание в том, что так ему чуйка советует. Хотя, если человек находится под властью эмоций, то может и правда, сделки лучше не открывать, лишь бы он потом вдогонку не решил открыться.



И уж тем более я противник вмешиваться в сделку после ее открытия, такое вмешательство ни к чему хорошему не ведет, по моему опыту. Проще говоря, если сделка открыта, выставлены



В чем опасность интуитивной торговли?



В виду того, что человек эмоционален, любое отступление от строгих правил на рынке форекс, может повлечь за собой серьезные убытки. А интуитивная торговля это как раз то, что невозможно описать никакими правилами. Интуитивное решение, зачастую, нельзя объяснить, то есть человек посчитал, что цена будет расти и все. Торгуя строго по правилам торговой системы, любые действия трейдера описаны этими правилами, он знает заранее, где закрыть сделку, с прибылью или убытком, неважно. Важно, что у него есть строгий торговый план, его не застанет врасплох никакое событие на рынке. Если же торговля идет по наитию, ничего этого нет, трейдер легко может попасть под власть эмоций, например, захотеть отыграться, что будет вести к еще большим потерям.



Именно поэтому к интуитивной торговле, на мой взгляд, стоит относиться очень осторожно, она идет вразрез с дисциплиной. А дисциплина – это основное, чему должен подчиняться трейдер в первую очередь. Если есть хоть что либо, что может хотя бы как поставить под угрозу торговую дисциплину, от этого лучше отказаться.



Чем же могут оправдывать интуитивную торговлю некоторые трейдеры? По своему опыту скажу, это отдельные, успешные сделки. Думаю это и так понятно, что иногда такие сделки могут приносить хорошую прибыль, ну вот повезло так. Однако не стоит забывать, что цель трейдинга это не отдельные сделки, это положительный общий итог. А я еще ни разу не встречал, чтобы такой итог, если он основан только на интуиции, был положительным.



Давайте попробуем сделать основные выводы.

1. На интуицию имеет право только очень опытный трейдер. 2. Любой новичок, при обучении форекс не должен даже думать о том, чтобы открывать сделки, основанные на интуиции. 3. Если трейдер имеет достаточный опыт и хорошо развитую интуицию, он должен очень четко для себя описать, насколько он имеет право допустить эту самую интуицию в процесс торговли.



Конечно, все это мое мнение и может, кто с ним не согласиться, ну на то он и форум, как всегда, было бы очень интересно почитать, кто, что думает по этому поводу. Особенно интересно увидеть грамотную дискуссию по данной теме.



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Такая вот интересная тема, которую я очень хочу обсудить. Понятно, что все классики трейдинга нам говорят, насколько важен системный подход, и спорить с этим сложно, он и правда, важен. Но, тем не менее, существует и такая штука, как интуитивная. А раз она существует и некоторые используют ее, то почему бы не поговорить об этом явлении. Насколько она вообще обоснована, стоит ли подменять ей системный подход, а может, есть возможность совмещать?Думаю, для начала нужно выяснить,, на чем она основана, может это мистика какая, ну типа гадалок и экстрасенсов, или же она имеет более логичное объяснение? Опишу так, как вижу это сам, обычно, любые решения человек принимает на основании логики, он видит, что происходят некоторые события и на основе их принимает решения. Но знаете, я вот заметил, что интуиция более развита у женщин и хотя их выводы, основанные на ней, они никак не могут объяснить, они бывают довольно часто верными. Это значит, что отметать ее нельзя. Я думаю, что, приведем пример, опытный автомеханик только взглянув на авто может определить его проблемы, при чем он не делает диагностику, не применяет логику, проще говоря, но тем не менее, не ошибается. Почему так происходит, да потому что в силу своего опыта, его мозг делает мгновенный вывод на основе ситуаций, которые не раз ему встречались в работе. Говоря по другому,Что-то типа того, когда вам дали условия задачи, а вы сразу можете выдать ответ, минуя все промежуточные действия, потому что много раз решали подобные задачи.Из вышесказанного стоит сделать вывод, что, на нее имеет право только очень опытный трейдер. На этот счет хорошо сказал А. Элдер, на одной из своих лекций, если новичку кажется, что он чувствует, куда сейчас пойдет цена, то это он просто скушал чего-то не то, у него газы, нужно пойти поспать, и оно пройдет. Ну а опытныйуже сам знает,Вот такой вопрос, действительно, как получитьс помощью интуиции? Думаю, еслиимеет достаточный опыт, и он подсказывает ему некоторые решения, то им нужно пользоваться, но и нарушение правил своей торговой системы это плохо, как же поступать? Я предлагаю такое решение, применять интуицию как фильтр, чтобы улучшить показатели торговой системы . Приведем пример,дает сигнал на покупку, но интуиция трейдера говорит, что сейчас для этого инструмента времена для роста не лучшие, сделка просто не открывается. Ну и тем более понятно, что если нет никакого сигнала системы, а чуйка говорит, что нужно купить, то никаких сделок открывать не следует. То есть фильтр сам по себе никаких рекомендаций давать не имеет права, он может лишь отфильтровать те, которые дает система. На мой взгляд, такой подход будет вполне адекватным, опыт трейдера может помочь избежать ему убыточных сделок, а это скажется положительно на общем показателе торговой системы. Хотя напомню, это лишь мои мысли, возможно, кто предложит более интересные решения.Также я думаю, что общих рекомендаций в этом плане быть не может, интуиция это такая тонкая штука, поди там еще определи, у кого она и правда развита, а у кого это всего лишь газы. Не стоит забывать, что на принятие торговых решений могут влиять эмоции трейдера, страх например. Перед этим он получил убыток и сейчас просто боится открывать новую сделку по новому сигналу и ищет оправдание в том, что так ему чуйка советует. Хотя, если человек находится под властью эмоций, то может и правда, сделки лучше не открывать, лишь бы он потом вдогонку не решил открыться.И уж тем более я противник вмешиваться в сделку после ее открытия, такое вмешательство ни к чему хорошему не ведет, по моему опыту. Проще говоря, если сделка открыта, выставлены стоп лоссы тейк профиты , то вмешиваться уже нельзя, чтобы вам там интуиция не нашептывала. Это уже вопрос дисциплины, если трейдер начинает нарушать ее, то ничего хорошего ждать не приходится.В виду того, что человек эмоционален, любое отступление от строгих правил на, может повлечь за собой серьезные убытки. А интуитивная торговля это как раз то, что невозможно описать никакими правилами. Интуитивное решение, зачастую, нельзя объяснить, то есть человек посчитал, что цена будет расти и все. Торгуя строго по правилам торговой системы, любые действия трейдера описаны этими правилами, он знает заранее, где закрыть сделку, с прибылью или убытком, неважно. Важно, что у него есть строгий торговый план, его не застанет врасплох никакое событие на рынке. Если же торговля идет по наитию, ничего этого нет, трейдер легко может попасть под власть эмоций, например, захотеть отыграться, что будет вести к еще большим потерям.Именно поэтому к интуитивной торговле, на мой взгляд, стоит относиться очень осторожно, она идет вразрез с дисциплиной. А дисциплина – это основное, чему должен подчиняться трейдер в первую очередь. Если есть хоть что либо, что может хотя бы как поставить под угрозу торговую дисциплину, от этого лучше отказаться.Чем же могут оправдывать интуитивную торговлю некоторые трейдеры? По своему опыту скажу, это отдельные, успешные сделки. Думаю это и так понятно, что иногда такие сделки могут приносить хорошую прибыль, ну вот повезло так. Однако не стоит забывать, что цель трейдинга это не отдельные сделки, это положительный общий итог. А я еще ни разу не встречал, чтобы такой итог, если он основан только на интуиции, был положительным.Конечно, все это мое мнение и может, кто с ним не согласиться, ну на то он и форум, как всегда, было бы очень интересно почитать, кто, что думает по этому поводу. Особенно интересно увидеть грамотную дискуссию по данной теме.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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