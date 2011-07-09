Huge Hash - Hugehash.com

Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)
Старт проекта:28.04.2017
О компании (взято с сайта):
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Пять лет назад мы начали майнить как небольшая команда, и теперь мы постоянно увеличиваем мощность хеширования и ищем новую криптовалюту с высокой прибылью.
Вам не нужно беспокоиться о контрактах, когда вы покупаете или продаете свою хэш-мощность, так как мы предлагаем вам услугу «плати за хоум». Это означает, что вы покупаете и продаете свою хеширующую силу на ходу! Забудьте о рискованных контрактах на добычу полезных ископаемых или аренде / аренде буровых установок, поскольку они вам не нужны.
У нас есть одна главная цель: предоставить нашим клиентам уникальную платформу для их инвестиций в криптовалюту. Мы использовали передовую платформу с развитой инфраструктурой.
Инвестиционные условия :
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мин депозит 0,001 BTC
Дневная прибыль ~ 3% -3,6% в зависимости от количества купленной мощности
Вы получаете проценты, пока не получите 100% своего начального депозита.
Вы можете снять свой первоначальный депозит, как только 24 часа прошло с момента его внесения, будет взиматься комиссия в размере 3%.
Тип выплат:Авто
Минимальная сумма вывода составляет 0,001 BTC или равная этой сумме BTC-e коды.
Вы можете иметь столько активных депозитов, сколько захотите.
Партнёрская программа:
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Level1 при наличии от 0 до 50 рефералов 3% от депозита каждого реферала, каждый зарегистрированный реферал получает 0.01 MHs бонусом Level2 при наличии от 50 до 200 рефералов 4% от депозита каждого реферала каждый зарегистрированный реферал получает 0.02 MHs бонусом Level3 при наличии от 200 рефералов 5% от депозита каждого реферала каждый зарегистрированный реферал получает 0.05 MHs бонусом