Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Huge Hash - Hugehash.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:18
#1
Первый Банк-Монитор
Премиум
 
Аватар FairMonitor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,369
Благодарностей: 983
УГ: 3
КП: 0.012
подарки
Huge Hash - Hugehash.com
Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)

Старт проекта:28.04.2017


О компании (взято с сайта):

Цитата:
Пять лет назад мы начали майнить как небольшая команда, и теперь мы постоянно увеличиваем мощность хеширования и ищем новую криптовалюту с высокой прибылью.

Вам не нужно беспокоиться о контрактах, когда вы покупаете или продаете свою хэш-мощность, так как мы предлагаем вам услугу «плати за хоум». Это означает, что вы покупаете и продаете свою хеширующую силу на ходу! Забудьте о рискованных контрактах на добычу полезных ископаемых или аренде / аренде буровых установок, поскольку они вам не нужны.

У нас есть одна главная цель: предоставить нашим клиентам уникальную платформу для их инвестиций в криптовалюту. Мы использовали передовую платформу с развитой инфраструктурой.
Инвестиционные условия :

Цитата:
мин депозит 0,001 BTC
Дневная прибыль ~ 3% -3,6% в зависимости от количества купленной мощности
Вы получаете проценты, пока не получите 100% своего начального депозита.

Вы можете снять свой первоначальный депозит, как только 24 часа прошло с момента его внесения, будет взиматься комиссия в размере 3%.

Тип выплат: Авто

Минимальная сумма вывода составляет 0,001 BTC или равная этой сумме BTC-e коды.
Вы можете иметь столько активных депозитов, сколько захотите.



Партнёрская программа:
Цитата:
Level1 при наличии от 0 до 50 рефералов 3% от депозита каждого реферала, каждый зарегистрированный реферал получает 0.01 MHs бонусом
Level2 при наличии от 50 до 200 рефералов 4% от депозита каждого реферала каждый зарегистрированный реферал получает 0.02 MHs бонусом
Level3 при наличии от 200 рефералов 5% от депозита каждого реферала каждый зарегистрированный реферал получает 0.05 MHs бонусом
Тех. поддержка:
Цитата:
Telephone: (0203) 670-23-99
E-mail: support@hugehash.com

Наш вклад в проект (листинг):

https://blockchain.info/tx/916eb0898...200bfe22f5e2b5
__________________
Fairmonitor.com На сумму RCB мы начисляем 10% прибыли в месяц! СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ Наш Skype
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FairMonitor на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
arturs (Сегодня), SunShineInvest (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:20
#2
Любитель
 
Имя: Bakhtior
Пол: Мужской
Адрес: Ufa
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.01.2017
Сообщений: 411
Благодарностей: 83
УГ: 2
КП: 0.000
подарки
Re: Huge Hash - Hugehash.com
Не нравится мне эта легенда с майнерством в проектах, а так все хорошо сделано.

У кого биточки думаю щас двинут сюда
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Старый Сегодня, 21:24
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 14
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Huge Hash - Hugehash.com
SSL сертификат на 3 года и домен на 3 года, я вхожу
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InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 21:27
#4
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 39,893
Благодарностей: 39,746
Записей в блоге: 11
УГ: 56
КП: 0.086
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Huge Hash - Hugehash.com
Цитата:
Сообщение от InvestBit Посмотреть сообщение
SSL сертификат на 3 года и домен на 3 года, я вхожу
Это самый сильный аргумент, входите не бойтесь выходите не плачьте.
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 21:43
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,938
Благодарностей: 10,937
УГ: 15
КП: 0.032
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Re: Huge Hash - Hugehash.com
Цитата:
Сообщение от InvestBit Посмотреть сообщение
SSL сертификат на 3 года и домен на 3 года
админ психанул паходу
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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Kudasov1981 (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:45
#6
HYIPROOM.RU
Премиум
 
Аватар arturs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 232
Благодарностей: 42
УГ: 12
КП: 0.034
Re: Huge Hash - Hugehash.com
Сделан проект довольно таки хорошо! Пожалуй в закладки и присмотрюсь!
__________________
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arturs на форуме  
Старый Сегодня, 21:48
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 14
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Huge Hash - Hugehash.com
Вкинул 0.268347 битков
blockchain.info/tx/2c18d37f3bab880f393f9cf6e66c49bb8a1f88743a58c9fadd f08b19cadbda39

Как по мне так доверия внушает еще и прем BTCE кодов. Попробую и через код вкинуть через пару дней.

"Вы получаете проценты, пока не снимете депозит" исправте в шапке
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Последний раз редактировалось InvestBit; Сегодня в 21:53.
InvestBit на форуме  
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