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Акции ALPHABET выросли в цене на 4%

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Акции ALPHABET выросли в цене на 4%
Родительская компания Google Alphabet превзошла ожидания по прибыли в первом квартале. До окончания торговой сессии цена акций поднялась более чем на 4%.



Давайте рассмотрим цифры, о которых сообщил Alphabet:
  • Доход на акцию $ 7,73 против прогноза Уолл-стрит в $ 7,41;
  • Общий доход: $ 24,75 млрд против прогноза Уолл-стрит в $ 24,17 млрд. Доход компании увеличился на 22% по отношению с прошлым кварталом.

Средняя цена за клик снизилась на 19% по сравнению с показателем предыдущего года. Это самое большое падение цены, начиная с 2014 года.

Еще одно важное число в отчете: «другие ставки». Сюда вошли результаты деятельности других компаний Alphabet помимо Google, таких, как Waymo, Nest, X и Verily. Alphabet объединил финансовые результаты этих компаний.

«Другие ставки» позволили получить доход в размере $ 244 млн с операционным убытком $ 855 млн. В первом квартале прошлого года эти же компании сгенерировали доход $ 165 млн и операционный убыток $ 774 млн.



В последние недели акции Alphabet постоянно росли, все время достигая рекордных максимумов. В четверг вечером цена Alphabet составила $874.25.

Перевод специально для mmgp.ru

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