Акции ALPHABET выросли в цене на 4%

Родительская компания Google Alphabet превзошла ожидания по прибыли в первом квартале. До окончания торговой сессии цена акций поднялась более чем на 4%.
Давайте рассмотрим цифры, о которых сообщил Alphabet:
Средняя цена за клик снизилась на 19%
- Доход на акцию $ 7,73 против прогноза Уолл-стрит в $ 7,41;
- Общий доход: $ 24,75 млрд против прогноза Уолл-стрит в $ 24,17 млрд. Доход компании увеличился на 22% по отношению с прошлым кварталом.
по сравнению с показателем предыдущего года. Это самое большое падение цены, начиная с 2014 года.
Еще одно важное число в отчете: «другие ставки». Сюда вошли результаты деятельности других компаний Alphabet помимо Google, таких, как Waymo, Nest, X и Verily. Alphabet объединил финансовые результаты этих компаний.
«Другие ставки» позволили получить доход в размере $ 244 млн с операционным убытком $ 855 млн. В первом квартале прошлого года эти же компании сгенерировали доход $ 165 млн и операционный убыток $ 774 млн.
В последние недели акции Alphabet постоянно росли, все время достигая рекордных максимумов. В четверг вечером цена Alphabet составила $874.25.
Перевод специально для mmgp.ru