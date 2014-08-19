Понизят ли ставки по кредитам все банки в России после Сбербанка и ЦБ

Будут ли понижать ставки по кредитам остальные банки после снижения от Сбербанка и ЦБ
Уже через два дня в России снизится ставка по кредитам на 2 % у Сбербанка и ЦБ. Относится это к потребительским кредитам для частных лиц. Будут ли остальные банки снижать процентную ставку ставку остается вопросом.
Теперь ставка для частых лиц в Сбербанке будет в пределах цифры 12,9 процента в год при кредите с поручительством. А без обеспечения возврата для физических лиц этот показатель составит 13,9 процента в год. Проценты указаны для кредитования в национальной валюте (рубль).
До 1 мая процент при кредитовании соответственно был 14,9 и 15,9 процента. Однако во время действия акции начиная с 1 апреля уже действуют ставки которые продолжат свое существования с 1 мая. А если оформлять заявку на кредит через онлайн сервисы Сбербанка можно дополнительно получить минус 1 процент к ставке. Требования к онлайн заявке два, сумма не менее 300 тысяч рублей и срок действия акции до 18.06.
Военнослужащие получили снижение ставки до 13,5 процента при кредите с обеспечением возврата, и 14,5 % при отсутствии обеспечения. Частным лицам которые ведут сельское хозяйство получать ставку в 17%/год.
После опроса нескольких банков стало известно, что снижать ставки по кредитованию собирается еще один банк, а именно банк "Открытие". Планируется снижение ставок 2 мая. Нижней ставкой для кредитования станет цифра в 13,9 процентов в год.
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Специально для mmgp.ru