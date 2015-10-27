AllAdsWork - AllAdsWork.com

Я не админ!
Начало:
27/04/2017
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Около:
+ AllAdsWork - это платформа онлайн-рекламы с рекламой плюс программа распределения доходов, разработанная с учетом быстрого роста Online Advertising Industries. Как потенциальный потребитель, вы можете получить все преимущества сотрудничества с нами.
+ AllAdsWork не только обеспечивает вас соответствующим трафиком для вашего бизнеса, но и позволяет вам узнать, кто ваши потенциальные клиенты, помогает вам перенацеливать посетителей на прошлые страницы, достигать клиентов в определенных местах и продвигать свой бизнес по всему миру. AllAdsWork - одна из лучших онлайн-рекламных платформ, на которую вы можете рассчитывать, чтобы помочь вам достичь своих бизнес-целей. Мы обеспечиваем максимально возможный возврат инвестиций.
Видео презентация:
Планы:
До 120% дохода в каждом рекламном пакете
Особенности:
Просмотрите 10 объявлений / день для участия в программе обмена акций.
До 120% дохода в каждом пакете объявлений.
Получайте вознаграждение даже в качестве свободного члена
Устойчивая бизнес-модель с более быстрым результатом
Партнерская комиссия и бонусы до 5 уровня.
Разнообразие рекламных пакетов, которые удовлетворяют потребности каждого.
Реферальная комиссия:
5 уровней - Уровень 1: 8%, Уровень 2: 2%, Уровень 3: 1%, Уровень 4: 1%, Уровень 5: 1%
Процессоры платежей:
Bitcoin
Наши расходы:
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BTC amount:0.03043 BTC
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