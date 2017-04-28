Carai.Tech - carai.tech

Старт:
28.10.2016
Легенда
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CARAI·TECH — это инвестиционный фонд созданный в рамках акционерной компании «USS Corp». (Used car System Solutions) для развития и распространения системы онлайн торгов подержанных автомобилей в Японии. Начав свою деятельность в 80-х годах прошлого века, USS не переставала лидировать в сфере разработки и внедрения собственных инновационных решений для развития автомобильной отрасли Японии.
Используя собственный капитал и средства инвесторов автоматизированная система CARAI позволяет в течение нескольких секунд в ходе проведения торгов на всех мировых аукционных площадках приобрести автомобиль и тут же продать по наиболее выгодным диапазонам, осуществляя до 30 тыс. сделок ежедневно. После закрытия торгов, вырученные средства распределяются среди всех участников фонда.
Преимущество CARAI в том, что ее алгоритм позволяет ограничивать выбор до 10 наиболее продаваемых авто брэндов, где маржинальность составляет от 15 до 30% обеспечивая тем самым гарантированный приток в рамках заданных условий по выплатам нашим инвесторам.
Инвестиционное предложение
Fire
Срок: 3 дня
Минимально: 10$
Максимально: 100$
Депозит и проценты в конце срока
Доход: 5%
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 3% от депозита
Общий доход с бонусом: +8.15% за 6 дней
Water
Срок: 7 дней
Минимально: 30$
Максимально: 450$
Депозит и проценты в конце срока
Доход: 7%
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 7% от депозита
Общий доход с бонусом: +14.49% за 14 дней
Tree
Срок: 12 дней
Минимально: 20$
Максимально: 1 000$
Начисления: 10% в сутки
Депозит входит в выплаты
Доход: 20% за срок
Moon
Срок: 15 дней
Минимально: 500$
Максимально: 2 000$
Депозит и проценты в конце срока
Доход: 50%
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 10% от депозита
Общий доход с бонусом: +65% за 30 дней
Gold
Срок: 20 дней
Минимально: 20$
Максимально: 1 000$
Начисления: 7.5% в сутки
Депозит входит в выплаты
Доход: 50% за срок
Land
Срок: 50 дней
Минимально: 10$
Максимально: 1 000$
Начисления: 3% в сутки
Депозит входит в выплаты
Доход: 50% за срок
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 20% от депозита
Общий доход с бонусом: +80% за 100 дней
Что такое бонусы и как это работает
Если ваш тариф подразумевает начисление бонусного депозита, то выглядит это так:
1. Вы инвестируете (бонус не начисляется)
2. Ваш депозит отрабатывает и тут у вас открывается бонусный депозит на этот же срок и на этот же тариф
3. По окончанию срока работы бонусного депозита, вы его выводите
Пример
Выплаты:
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Вы инвестировали на тариф Fire 100$
Через 3 дня вы получили назад депозит +5%
Вам открылся бонусный депозит на сумму в 3$ (3%)
Через 3 дня вы получаете его на свой баланс +5%
Итого, ваш доход: +8.15% за 6 дней
Инстант
Средства доступны для вывода каждый день, кроме воскресенья
Минимальная сумма
0.1$
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash и Bitcoin;
Функционирует выгодная партнерская программа:
10% от депозита реферала (за бонусные депозиты рефералки нет)
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Я плачу отличный 70% РефБэк по проекту Carai.Tech (7% от вашего депозита)
При заказе РефБэка смотрите, чтобы я был вашим аплайнером
Мой ID: 213175793
Проверить очень легко, нажмите в боте на кнопку: Профиль
Вам покажут ваш ID и ниже мой ID
РефБэк заказывать на моём блоге
Техническая характеристика
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Своим рефералам, в течении 30 дней с момента последнего депозита, я оплачиваю постинг в данной ветке
Проект имеет уникальный дизайн
Бот на базе Telegram
Обещают Личный кабинет
SSL шифрование сайта Comodo
Контакты
Telegram: @carai_support
Мой вклад
Мой ID:
213175793