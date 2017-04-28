Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Carai.Tech - carai.tech

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:09
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6,889
Благодарностей: 3,341
УГ: 1
КП: 0.370
награды Волшебный горшочек 
Carai.Tech - carai.tech
Старт: 28.10.2016
Легенда
Цитата:
CARAI·TECH — это инвестиционный фонд созданный в рамках акционерной компании «USS Corp». (Used car System Solutions) для развития и распространения системы онлайн торгов подержанных автомобилей в Японии. Начав свою деятельность в 80-х годах прошлого века, USS не переставала лидировать в сфере разработки и внедрения собственных инновационных решений для развития автомобильной отрасли Японии.

Используя собственный капитал и средства инвесторов автоматизированная система CARAI позволяет в течение нескольких секунд в ходе проведения торгов на всех мировых аукционных площадках приобрести автомобиль и тут же продать по наиболее выгодным диапазонам, осуществляя до 30 тыс. сделок ежедневно. После закрытия торгов, вырученные средства распределяются среди всех участников фонда.

Преимущество CARAI в том, что ее алгоритм позволяет ограничивать выбор до 10 наиболее продаваемых авто брэндов, где маржинальность составляет от 15 до 30% обеспечивая тем самым гарантированный приток в рамках заданных условий по выплатам нашим инвесторам.
Инвестиционное предложение

Fire
Срок: 3 дня
Минимально: 10$
Максимально: 100$
Депозит и проценты в конце срока
Доход: 5%
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 3% от депозита
Общий доход с бонусом: +8.15% за 6 дней

Water
Срок: 7 дней
Минимально: 30$
Максимально: 450$
Депозит и проценты в конце срока
Доход: 7%
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 7% от депозита
Общий доход с бонусом: +14.49% за 14 дней

Tree
Срок: 12 дней
Минимально: 20$
Максимально: 1 000$
Начисления: 10% в сутки
Депозит входит в выплаты
Доход: 20% за срок
Moon
Срок: 15 дней
Минимально: 500$
Максимально: 2 000$
Депозит и проценты в конце срока
Доход: 50%
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 10% от депозита
Общий доход с бонусом: +65% за 30 дней

Gold
Срок: 20 дней
Минимально: 20$
Максимально: 1 000$
Начисления: 7.5% в сутки
Депозит входит в выплаты
Доход: 50% за срок

Land
Срок: 50 дней
Минимально: 10$
Максимально: 1 000$
Начисления: 3% в сутки
Депозит входит в выплаты
Доход: 50% за срок
При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 20% от депозита
Общий доход с бонусом: +80% за 100 дней

Что такое бонусы и как это работает
Если ваш тариф подразумевает начисление бонусного депозита, то выглядит это так:
1. Вы инвестируете (бонус не начисляется)
2. Ваш депозит отрабатывает и тут у вас открывается бонусный депозит на этот же срок и на этот же тариф
3. По окончанию срока работы бонусного депозита, вы его выводите
Пример
Цитата:
Вы инвестировали на тариф Fire 100$
Через 3 дня вы получили назад депозит +5%
Вам открылся бонусный депозит на сумму в 3$ (3%)
Через 3 дня вы получаете его на свой баланс +5%
Итого, ваш доход: +8.15% за 6 дней
Выплаты: Инстант
Средства доступны для вывода каждый день, кроме воскресенья
Минимальная сумма 0.1$
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash и Bitcoin;
Функционирует выгодная партнерская программа: 10% от депозита реферала (за бонусные депозиты рефералки нет)
Цитата:
Я плачу отличный 70% РефБэк по проекту Carai.Tech (7% от вашего депозита)
При заказе РефБэка смотрите, чтобы я был вашим аплайнером
Мой ID: 213175793
Проверить очень легко, нажмите в боте на кнопку: Профиль
Вам покажут ваш ID и ниже мой ID
РефБэк заказывать на моём блоге
Цитата:
Своим рефералам, в течении 30 дней с момента последнего депозита, я оплачиваю постинг в данной ветке
Техническая характеристика
Проект имеет уникальный дизайн
Бот на базе Telegram
Обещают Личный кабинет
SSL шифрование сайта Comodo

Контакты
Telegram: @carai_support

Мой вклад


Мой ID: 213175793
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Последний раз редактировалось Karim; Сегодня в 20:22.
Karim на форуме  
Старый Сегодня, 20:14
#2
Профессионал
 
Имя: Андрей
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Re: Carai.Tech - carai.tech
Выплаты инстант? Или 72 рабочих дня?
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toen на форуме  
Старый Сегодня, 20:21
#3
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 6,889
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Carai.Tech - carai.tech
Админ сказал, что инстант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок.JPG Просмотров: 0 Размер: 16.0 Кб ID: 184930  
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Karim на форуме  
Старый Сегодня, 20:22
#4
Топ Мастер
 
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награды Волшебный горшочек 
Re: Carai.Tech - carai.tech
Депозит

Date : 2017-04-28 16:20:22
From/To Account : U829017847255
Amount : -20.00
Currency : USD
Status : COMPLETED
Transaction Name : INNER_SYSTEM
Memo : Вклад по тарифу Tree
Payment ID : 92709733-0d53-4526-a4b8-b4db50b67226
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Старый Сегодня, 20:23
#5
Мастер
 
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 4,555
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Re: Carai.Tech - carai.tech
Вклад:
The amount of 20 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.
Accounts: U38*****->U13032146.
Memo: Shopping Cart Payment. .
Date: 17:33 28.04.17.
Batch: 174318901.
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