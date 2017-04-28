Karim Создатель E-Invest.Biz



Имя: Денис Пол: Мужской Адрес: Сибирь Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.11.2008 Сообщений: 6,889 Благодарностей: 3,341 УГ: 1 КП: 0.370 награды

Carai.Tech - carai.tech Старт: 28.10.2016

Легенда

Цитата: CARAI·TECH — это инвестиционный фонд созданный в рамках акционерной компании «USS Corp». (Used car System Solutions) для развития и распространения системы онлайн торгов подержанных автомобилей в Японии. Начав свою деятельность в 80-х годах прошлого века, USS не переставала лидировать в сфере разработки и внедрения собственных инновационных решений для развития автомобильной отрасли Японии.



Используя собственный капитал и средства инвесторов автоматизированная система CARAI позволяет в течение нескольких секунд в ходе проведения торгов на всех мировых аукционных площадках приобрести автомобиль и тут же продать по наиболее выгодным диапазонам, осуществляя до 30 тыс. сделок ежедневно. После закрытия торгов, вырученные средства распределяются среди всех участников фонда.



Преимущество CARAI в том, что ее алгоритм позволяет ограничивать выбор до 10 наиболее продаваемых авто брэндов, где маржинальность составляет от 15 до 30% обеспечивая тем самым гарантированный приток в рамках заданных условий по выплатам нашим инвесторам. Инвестиционное предложение

Fire

Срок: 3 дня

Минимально: 10$

Максимально: 100$

Депозит и проценты в конце срока

Доход: 5%

При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 3% от депозита

Общий доход с бонусом: +8.15% за 6 дней



Water

Срок: 7 дней

Минимально: 30$

Максимально: 450$

Депозит и проценты в конце срока

Доход: 7%

При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 7% от депозита

Общий доход с бонусом: +14.49% за 14 дней



Tree

Срок: 12 дней

Минимально: 20$

Максимально: 1 000$

Начисления: 10% в сутки

Депозит входит в выплаты

Доход: 20% за срок

Moon

Срок: 15 дней

Минимально: 500$

Максимально: 2 000$

Депозит и проценты в конце срока

Доход: 50%

При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 10% от депозита

Общий доход с бонусом: +65% за 30 дней



Gold

Срок: 20 дней

Минимально: 20$

Максимально: 1 000$

Начисления: 7.5% в сутки

Депозит входит в выплаты

Доход: 50% за срок



Land

Срок: 50 дней

Минимально: 10$

Максимально: 1 000$

Начисления: 3% в сутки

Депозит входит в выплаты

Доход: 50% за срок

При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 20% от депозита

Общий доход с бонусом: +80% за 100 дней



Что такое бонусы и как это работает

Если ваш тариф подразумевает начисление бонусного депозита, то выглядит это так:

1. Вы инвестируете (бонус не начисляется)

2. Ваш депозит отрабатывает и тут у вас открывается бонусный депозит на этот же срок и на этот же тариф

3. По окончанию срока работы бонусного депозита, вы его выводите

Пример

Цитата: Вы инвестировали на тариф Fire 100$

Через 3 дня вы получили назад депозит +5%

Вам открылся бонусный депозит на сумму в 3$ (3%)

Через 3 дня вы получаете его на свой баланс +5%

Итого, ваш доход: +8.15% за 6 дней Выплаты: Инстант

Средства доступны для вывода каждый день, кроме воскресенья

Минимальная сумма 0.1$

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash и Bitcoin;

Функционирует выгодная партнерская программа: 10% от депозита реферала (за бонусные депозиты рефералки нет)

Цитата: Я плачу отличный 70% РефБэк по проекту Carai.Tech (7% от вашего депозита)

Мой ID: 213175793

Проверить очень легко, нажмите в боте на кнопку: Профиль

Вам покажут ваш ID и ниже мой ID

РефБэк заказывать на моём блоге

Цитата: Своим рефералам, в течении 30 дней с момента последнего депозита, я оплачиваю постинг в данной ветке Техническая характеристика

Проект имеет уникальный дизайн

Бот на базе Telegram

Обещают Личный кабинет

SSL шифрование сайта Comodo



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Мой вклад





Регистрация через сайт

Регистрация через бота Мой ID: 213175793 28.10.2016Срок: 3 дняМинимально: 10$Максимально: 100$Депозит и проценты в конце срокаДоход: 5%При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 3% от депозитаОбщий доход с бонусом: +8.15% за 6 днейСрок: 7 днейМинимально: 30$Максимально: 450$Депозит и проценты в конце срокаДоход: 7%При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 7% от депозитаОбщий доход с бонусом: +14.49% за 14 днейСрок: 12 днейМинимально: 20$Максимально: 1 000$Начисления: 10% в суткиДепозит входит в выплатыДоход: 20% за срокСрок: 15 днейМинимально: 500$Максимально: 2 000$Депозит и проценты в конце срокаДоход: 50%При инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 10% от депозитаОбщий доход с бонусом: +65% за 30 днейСрок: 20 днейМинимально: 20$Максимально: 1 000$Начисления: 7.5% в суткиДепозит входит в выплатыДоход: 50% за срокСрок: 50 днейМинимально: 10$Максимально: 1 000$Начисления: 3% в суткиДепозит входит в выплатыДоход: 50% за срокПри инвестировании в данный тариф, вы получите бонусный депозит на 20% от депозитаОбщий доход с бонусом: +80% за 100 днейЕсли ваш тариф подразумевает начисление бонусного депозита, то выглядит это так:1. Вы инвестируете (бонус не начисляется)2. Ваш депозит отрабатывает и тут у вас открывается бонусный депозит на этот же срок и на этот же тариф3. По окончанию срока работы бонусного депозита, вы его выводитеИнстантСредства доступны для вывода каждый день, кроме воскресенья0.1$PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash и Bitcoin;Функционирует выгодная10% от депозита реферала (за бонусные депозиты рефералки нет)При заказе РефБэка смотрите, чтобы я был вашим аплайнеромМой ID: 213175793Проверить очень легко, нажмите в боте на кнопку: ПрофильВам покажут ваш ID и ниже мой IDРефБэк заказывать на моём блогеПроект имеет уникальный дизайнБот на базе TelegramОбещают Личный кабинетSSL шифрование сайта ComodoTelegram: @carai_support 213175793

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