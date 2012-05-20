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Фонд "Сколково" выбрал 9 проектов на стартап-туре в Астрахани

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Фонд "Сколково" выбрал 9 проектов на стартап-туре в Астрахани


На очередном стартап-туре было отобрано 9 нано-проектов представителями "Сколково"

Отобранные участники попадают в полуфинальный этап конкурса Startup Village, что бы побороться за главный приз в 1 миллион рублей.

Представителями фонда "Сколково" на очередном туре стартапов Open Innovations Startup Tour 2017 в Астрахани выбрано 9 интересных проектов от молодых разработчиков и бизнесменов.

Отобранные 9 идей относились к категориям биологической медицины, технологиям из сферы IT, а так же индустриальный проект. Одержавшие победу в этом этапе на прямую проходят в полуфинальный отбор на конкурс технологических новинок с главным призом в 1 млн рублей.

Всего в Астрахани было представлено 30 идей. Первое место было тематике биологической медицины отдали стартапу по органическим кормам для водных организмов. В индустриальной категории выбрали проект по использованию автоматизированной платформы на основе роботостроения. Среди IT-шников победу одержал проект по диагностике систем автотранспорта.

Проект IT специалистов "OraCar" позволит водителям пройти СО автомобиля, а так же диагностику с помощью компьютера не затрачивая времени на поездку на станции ТО. Так же система позволит обезопасить вождение, так как выявление неполадок происходит прямо во время движения на автомобиле.


Уникальность: 100.00%
По материалам tass.ru
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Метки
инвестиции, россия, стартап
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