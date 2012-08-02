Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 639 Благодарностей: 173 УГ: 5 КП: 0.200 подарки

В Китае не хватает станций для зарядки электромобилей

Благодаря субсидиям от государства, продажи электрических транспортных средств, включая как полностью электрические, так и гибридные авто, достигли 500 000 единиц в 2016 году. Это вдвое больше уровня продаж в Европе (221 000) и в четыре раза больше объема продаж в США (157 000). И крупнейший в мире рынок электромобилей хочет большего!







На этой неделе правительство Китая заявило, что планирует достичь отметки 2 млн продаж электрических автомобилей в 2020 году. А к 2025 — одну пятую общего объема производства и продаж будет принадлежать сфере электромобилей. Согласно Национальной энергетической администрации, к 2020 году на дорогах Китая будет 5 миллионов электрических авто.



Логично предположить, что пропорционально росту количества автомобилей растет количество зарядных станций, но это нет так. Соотношение снижается, в 2015 году на одну зарядную станцию приходилось девять автомобилей. К концу 2016 года в Китае было более миллиона электромобилей и около 150 000 зарядных станций — 7 авто на каждую станцию. Страна планирует добавить 900 000 станций к концу 2017 году, что приведет к снижению количества авто на станцию до двух единиц. В этом году Китай планирует сделать 800 000 продаж. К 2020 году планируется, что на каждый автомобиль будет одно зарядное устройство.



Тогда в чем проблема?



Сейчас присутствует острая проблема с зарядками, потому что они плохо распределены. В Пекине, одном из крупнейших рынков сбыта Китая, водитель такси Сюй Чжицян рассказал издательству «People’s Daily» о том, что очень трудно найти удобную зарядную станцию.



«Перед отъездом из дома, каждое утром моя машина полностью заряжена, но я всегда думаю о том, где найти станцию», сказал Сюй. Он добавил, что для зарядки автомобиля нужно всего 30-40 минут в день, но найти подходящую станцию всегда сложно. Как правило, на них постоянные очереди от двух до трех авто.



Департамент земельных ресурсов предложил в декабре расположить по одной зарядной станции каждые пять километров. Другое агентство сообщило, что город должен стремиться к одной станции на каждый километр в центральных районах к 2020 году.



Перевод специально для mmgp.ru



В рамках борьбы с загрязнением воздуха Китай ежегодно вводит на дороги сотни тысяч электромобилей и уделяет особое внимание тому, чтобы водители не боролись за право зарядки автомобилей.Благодаря субсидиям от государства, продажи электрических транспортных средств, включая как полностью электрические, так и гибридные авто, достигли 500 000 единиц в 2016 году. Это вдвое больше уровня продаж в Европе (221 000) и в четыре раза больше объема продаж в США (157 000). И крупнейший в мире рынок электромобилей хочет большего!На этой неделе правительство Китая заявило, что планирует достичь отметки 2 млн продаж электрических автомобилей в 2020 году. А к 2025 — одну пятую общего объема производства и продаж будет принадлежать сфере электромобилей. Согласно Национальной энергетической администрации, к 2020 году на дорогах Китая будет 5 миллионов электрических авто.Соотношение снижается, в 2015 году на одну зарядную станцию приходилось девять автомобилей.в Китае было более миллиона электромобилей и около 150 000 зарядных станций —. Страна планирует добавить 900 000 станций к концу 2017 году, что приведет к снижению количества авто на станцию до двух единиц. В этом году Китай планирует сделать 800 000 продаж.Сейчас присутствует острая проблема с зарядками, потому что они плохо распределены. В Пекине, одном из крупнейших рынков сбыта Китая, водитель такси Сюй Чжицян рассказал издательству «People’s Daily» о том, что очень трудно найти удобную зарядную станцию.«Перед отъездом из дома, каждое утром моя машина полностью заряжена, но я всегда думаю о том, где найти станцию», сказал Сюй. Он добавил, что для зарядки автомобиля нужно всего 30-40 минут в день, но найти подходящую станцию всегда сложно. Как правило, на них постоянные очереди от двух до трех авто.Департамент земельных ресурсов предложил в декабре расположить по одной зарядной станции каждые пять километров. Другое агентство сообщило, что город должен стремиться к одной станции на каждый километр в центральных районах к 2020 году.

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