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В Финляндии пройдет крупный фестиваль стартапов *SHIP

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#1
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В Финляндии пройдет крупный фестиваль стартапов *SHIP


В Финляндии состоится фестиваль стартапов для it-специалистов и разработчиков мобильных приложений

В июле в финском городке Котка состоится ежегодный фестиваль стартапов *ship. Планируется провести фестиваль в течении 3 дней, с 11.07 по 13.07. Участниками выступят it-шники с разных стран, а так же разработчики мобильных приложений. Презентовав свои проекты, создали стартапов могут надеяться на инвестиции от венчурных фондов, частных инвесторов, Бизнес-акселераторов, а так же крупных корпораций.

Разработчики смогут презентовать свои творения, а некоторые даже в плане идей. Будут рассматриваться презентации, когда есть готовый продукт, но без идей его внедрения и использования. В программе мероприятия большой гала-концерт и вечерние гуляния *ship-gala. Так же пройдет парад парусных лодок Tall Ship Race 2017.

На мероприятии инвесторы смогут получить всю информацию по презентационным стартапам. Проходить все будет в рамках короткой презентации проектов перед инвестиционным бомондом.

Фестиваль впервые состоялся два года назад и несет главную цель - соединить потенциально интересные стартапы, их разработчиков и молодых команд с ведущими инвесторами, которые уже знают как реализовывать идеи.

Все желающие поучаствовать в фестивале могут зарегистрироваться через официальный сайт организаторов проекта *SHIP


Уникальность: 100%
По материалам rb.ru
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Метки
венчурные инвесторы, инвестиции, стартап
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