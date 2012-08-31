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В результате взлома южнокорейской биткоин-биржи похищено более $5 млн

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В результате взлома южнокорейской биткоин-биржи похищено более $5 млн
Южнокорейская биткоин-биржа Yapizon заявило об имевшем несколько дней назад взломе, в результате которого были похищены средства инвесторов на сумму более чем в $5 млн. Об этом сообщает CryptoCoinsNews.

В официальном заявлении говорится, что неизвестные хакеры взломали четыре горячих кошелька биржи. В общей сложности было похищено 3816 биткоинов (около 37% средств инвесторов).

При этом администрация Yapizon вызвала значительное недовольство пользователей, решив возместить украденные средства посредством выпуска токенов Fei, распределив потери на все аккаунты. В результате со счета каждого клиента биржи должно быть списано 37% средств.

По всей видимости, в своем решении Yapizon руководствовалась примером Bitfinex, которая после крупной кражи средств летом 2016 года также распределила потери среди всех пользователей. Постепенно выкупая выпущенные для этой цели токены, гонконгская биржа некоторое время назад в итоге заявила о полном погашении задолженностей.

Южнокорейская платформа выпустила аналогичный токен, позволяющий пользователям со временем получить свои средства. Однако принципиальное отличие Yapizon от Bitfinex в том, что ее обороты куда более скромные, и возврат средств может занять намного больше времени.

По калькуляции биржи, один токен Fei соответствует $78. Соответственно, пользователь, потерявший, например $100 000, получит токенов на $1282. Однако с учетом того, что ежегодная прибыль биржи оценивается примерно в $1,8 млн, полный возврат средств может занять до двух лет.

В настоящий момент биржа закрыта для всех пользователей и, как ожидается, возобновит работу после завершения выпуска и распределения токенов.

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