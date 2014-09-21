Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,407 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Разработчик платформы для создателей муз. контента Epidemic Sound, привлек инвестиции

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:02
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,618
Благодарностей: 1,276
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.123
подарки
Разработчик платформы для создателей муз. контента Epidemic Sound, привлек инвестиции
Стартап Epidemic Sound, расположенный в Стокгольме (Швеция), привлек стратегические инвестиции для своей платформы для создателей аудио и видео контента.
Инвестиции предоставил Фредрик Вестер, соучредитель и генеральный директор венчурного фонда Kichi Invest и компании Paradox Interactive. Благодаря финансированию, Фредрик Вестер присоединится к совету директоров Epidemic Sound.

За все своё время существования, компания привлекла около $ 45 млн инвестиций, который нацелена использовать для расширения своей деятельности по всему миру.


Основанная в 2009 году под руководством Оскара Хёглунда (сейчас генеральный директор и соучредитель), Epidemic Sound является музыкальной компанией для создателей музыкального контента.

Пользователи (музыканты) имеют возможность подписаться на неограниченное использование лицензии или лицензировать отдельные дорожки. Каталог Epidemic Sound насчитывает более 30 000 треков и более 180 музыкальных жанров.


На сегодняшний день, компания имеет более 80 сотрудников и более 100 внештатных авторов контента, а также имеет офисы в Нью-Йорке, Амстердаме, Мадриде, Гамбурге и Стокгольме.

Также напомню, что стартап уже привлекал в мае 2014 года $ 5 млн инвестиций, которые успешно были потрачены на создание платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

| Инвестируй вместе с ELBRUSINVEST: топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек партнёрам 75%, отчёты и многое др.
| Обзор Твори Добро: 4.44% в день / 6% авторефбек| Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Alcest вне форума  
Ответить
Метки
музыка, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработчик PaaS-платформы по управлению кормами скота Fodjan, привлек финансирование Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2017 13:45
Разработчик платформы по управлению капиталом Liqid привлек €4,5 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 1 07.03.2017 02:17
Разработчик спортивной платформы Fanmiles, привлек € 2.7 млн посевного финансирования Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2017 12:18
Разработчик SaaS-платформы для трудоустройства Belong.co привлек $10 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2017 01:55
Google планирует крупные инвестиции в создателей контента YouTube amac Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.09.2014 22:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
Verizon изучает возможность покупки активов Yahoo!
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
mxfastmoney.com - MX FAST MONEY
От globalprobiz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
2012inv - 2012inv.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip-Cruiser
Страхование вкладов в HoteyFund - 100%
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Lonsdayl
Японская компания 7-Eleven купит магазины и заправки Sunoco за $ 3,3 млрд
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар van2ss
Раскрутка счетов PS, 888Poker, FullTilt
От van2ss в разделе «Покер»
.     
Пользователей
409,407
Тем
467,152
Сообщений
11,533,475

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube