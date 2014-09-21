Разработчик платформы для создателей муз. контента Epidemic Sound, привлек инвестиции

Стартап Epidemic Sound, расположенный в Стокгольме (Швеция), привлек стратегические инвестиции для своей платформы для создателей аудио и видео контента.
Инвестиции предоставил Фредрик Вестер, соучредитель и генеральный директор венчурного фонда Kichi Invest и компании Paradox Interactive. Благодаря финансированию, Фредрик Вестер присоединится к совету директоров Epidemic Sound.
За все своё время существования, компания привлекла около $ 45 млн инвестиций, который нацелена использовать для расширения своей деятельности по всему миру.
Основанная в 2009 году под руководством Оскара Хёглунда (сейчас генеральный директор и соучредитель), Epidemic Sound является музыкальной компанией для создателей музыкального контента.
Пользователи (музыканты) имеют возможность подписаться на неограниченное использование лицензии или лицензировать отдельные дорожки. Каталог Epidemic Sound насчитывает более 30 000 треков и более 180 музыкальных жанров.
На сегодняшний день, компания имеет более 80 сотрудников и более 100 внештатных авторов контента, а также имеет офисы в Нью-Йорке, Амстердаме, Мадриде, Гамбурге и Стокгольме.
Также напомню, что стартап уже привлекал в мае 2014 года $ 5 млн инвестиций, которые успешно были потрачены на создание платформы.
Перевод специально для MMGP.RU