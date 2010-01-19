Связанные с банком лица

Связанными с банком лицами (согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности") являются:
контроллеры банка,
лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых они осуществляют косвенное владение существенным участием в банке
руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка,
родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы,
лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка,
руководители юридических лиц и руководители банков, ки являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц,
ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 этого определения,
юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части , являются руководителями или владельцами существенного участия,
любое лицо, через которую проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которую оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.