Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Связанные с банком лица

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В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
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Благодарностей: 16,154
Записей в блоге: 54
УГ: 9
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Внимание Связанные с банком лица
Рубрика "Изучаем терминологию".

Связанными с банком лицами (согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности") являются:
  1. контроллеры банка,
  2. лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых они осуществляют косвенное владение существенным участием в банке
  3. руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка,
  4. родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы,
  5. лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка,
  6. руководители юридических лиц и руководители банков, ки являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц,
  7. ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 этого определения,
  8. юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части , являются руководителями или владельцами существенного участия,
  9. любое лицо, через которую проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которую оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.
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