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НБУ продолжает борьбу с "плохими" банками

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НБУ продолжает борьбу с "плохими" банками
Национальный банк Украины продолжает разработки и утверждения планов мероприятий банков по снижению объема задолженности связанных с банками человек.

По состоянию на 24 апреля 2017 регулятор согласовал трехлетние графики снижения объема задолженности 16 банков, в том числе восьми - с начала этого года.

Планы мероприятий пяти банков, которые по результатам диагностического обследования должны были предоставить графики снижения объемов активных операций со связанными лицами, не были согласованы вследствие признания их неплатежеспособными в течение первого квартала 2017 года.

Еще четыре банка за первые три месяца года осуществили соответствующие меры и привели значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9) с требованиями законодательства.

В течение 2017 от семи банковских учреждений ожидается поступление уточненных планов мероприятий с учетом результатов диагностического обследования.

"Диагностика банков осуществлена ​​с применением единого методологического подхода, который позволил выявить реальную ситуацию по объемам кредитования связанных лиц, - отметил начальник Управления мониторинга связанных с банками лиц Национального банка Украины Алексей Рыжий, - Сейчас мы продолжаем работу по снижению задолженности повязкам связанных с банками человек. со своей стороны банковская система прилагает максимум усилий для приведения объемов деятельности со связанными лицами в соответствие с нормативными требованиями в кратчайшие сроки. с вершения процесса разработки и утверждения планов мероприятий продлится до конца этого года ".

Напомним, Национальный банк Украины выполнил требования Меморандума с МВФ и завершил в 2016 году процедуру диагностического обследования операций связанных с банками человек. За прошлый год было проведено диагностику 81 банка, еще 18 банков регулятор проверил в 2015 году. Результате проведенной диагностики обнаружили превышение норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными лицами в 44 банков. На начало 2017 четыре банка из их числа были выведены с рынка, еще четыре привели норматив в соответствие требованиям НБУ.

На результаты диагностики банковская система отреагировала применением более действенных механизмов выявления связанных лиц, что позволит уменьшить объемы их кредитования. Со своей стороны НБУ в 2017 году усиливает мониторинг по операциям со связанными лицами и контроль за выполнением планов.

По материалам НБУ
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