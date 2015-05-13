Foorban привлек €650 тыс для сервиса по доставке еды, контролируя весь бизнес-процесс

Стартап Foorban, расположенный в Милане (Италия), привлёк € 650 тысяч финансирования для своей сети доставок еды.
Инвестиции предоставили частные инвесторы из Милана. Компания, которая за все своё время существования привлекла порядка € 1,15 млн инвестиций, нацелена использовать привлечённые средства для укрепления своего присутствия в городе Милан и для запуска новых ресторанов в других городах Италии.
Основанная под руководством Стефано Кавалери, Марко Моттолс х Риккардо Поццоли, Foorban является сервисом по доставке готовой еды, которая в первую очередь стремится выделиться среди конкурентов путем контролирования всего бизнес-процесса, от приготовления пищи до поставки ее клиенту.
На сегодняшний день, компания имеет команду шеф-поваров и предлагает меню из 600 рецептов. Foorban утверждает, что в настоящее время она поставляет своим клиентам более 4000 блюд в месяц.
Перевод специально для MMGP.RU