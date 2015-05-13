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Foorban привлек €650 тыс для сервиса по доставке еды, контролируя весь бизнес-процесс

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Foorban привлек €650 тыс для сервиса по доставке еды, контролируя весь бизнес-процесс
Стартап Foorban, расположенный в Милане (Италия), привлёк € 650 тысяч финансирования для своей сети доставок еды.
Инвестиции предоставили частные инвесторы из Милана. Компания, которая за все своё время существования привлекла порядка € 1,15 млн инвестиций, нацелена использовать привлечённые средства для укрепления своего присутствия в городе Милан и для запуска новых ресторанов в других городах Италии.



Основанная под руководством Стефано Кавалери, Марко Моттолс х Риккардо Поццоли, Foorban является сервисом по доставке готовой еды, которая в первую очередь стремится выделиться среди конкурентов путем контролирования всего бизнес-процесса, от приготовления пищи до поставки ее клиенту.


На сегодняшний день, компания имеет команду шеф-поваров и предлагает меню из 600 рецептов. Foorban утверждает, что в настоящее время она поставляет своим клиентам более 4000 блюд в месяц.


Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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