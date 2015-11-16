OPLOTT



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Банк в Дубае первым в мире внедрил у себя технологию распознования языка жестов



СМИ Объединенных Арабских Эмиратов и в частности издание "Arabian Business" пишут, что банк расположенный в Дубаи, Эмирейтс НБиДи ("Emirates NBD"), впервые в мире запустил технологию, которая помогает конвертировать язык жестов в пока что в один из двух языков: - английский или арабский. Безусловно, это крайне облегчит общение сотрудников этого банка с глухонемыми или людьми, у которых присутствуют какие-либо нарушения слуха или речи.



Добиться этого позволило использование новой технологии KinTrans. Данная технология разрабатывалась специально для того, чтобы гарантировать двустороннюю связь между глухонемыми (или людей с нарушением речи или слуха), которые отныне смогут в любое удобное для них время в течение рабочего дня посещать любые отделения этого банка в Дубае и спокойно общаться с сотрудниками банка.



Сейчас технология проходит окончательное тестирование и обкатку пока что в одном из центральных отделений банка, которое расположено в одной из огромных бизнес-башен "Emirates Towers" в Дубаи. Разработку данной технологии изначально вёл одноименный стартап KinTrans. Эта американская компания была основана выходцем с Ближнего Востока г-ном Мухамедом Елвазером и вот уже как почти 4 года сотрудники этого стартапа занимаются созданием и внедрением в повседневную жизнь столь необходимой многим людям технологии. На свои уникальные разработки команде стартапа уже удалось привлечь почти 75 000 долл. США в качестве финансирования.



Представленная система позволяет в режиме оналайн конвертировать язык жестов на любой из 2 языков. Результат появляется в виде текста на мониторе. Также система преобразует речь отвечающего в текст на экране монитора для полноценной двусторонней связи.



Представитель банка в ответ на просьбу журналистов прокомментировать внедряемое у них новшество, заявил, что банк всяческие поддерживает инициативы наследного принца Дубаи шейха Аль Мактума, который некоторое время тому назад заявил, что Дубаи к 2020 году должны стать открытой средой для людей с ограниченными возможностями. Банк сейчас насчитывает 9 отделений в Дубаи и все они будут вскоре оборудованы устройствами KinTrans, что конечно, будет способствовать не только банковскому бизнесу, а в первую очередь поможет таким людям с ограниченным возможностями.



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Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59034e17cd865 СМИ Объединенных Арабских Эмиратов и в частности издание "Arabian Business" пишут, что банк расположенный в Дубаи, Эмирейтс НБиДи ("Emirates NBD"), впервые в мире запустил технологию, которая помогает конвертировать язык жестов в пока что в один из двух языков: - английский или арабский. Безусловно, это крайне облегчит общение сотрудников этого банка с глухонемыми или людьми, у которых присутствуют какие-либо нарушения слуха или речи.Добиться этого позволило использование новой технологии KinTrans. Данная технология разрабатывалась специально для того, чтобы гарантировать двустороннюю связь между глухонемыми (или людей с нарушением речи или слуха), которые отныне смогут в любое удобное для них время в течение рабочего дня посещать любые отделения этого банка в Дубае и спокойно общаться с сотрудниками банка.Сейчас технология проходит окончательное тестирование и обкатку пока что в одном из центральных отделений банка, которое расположено в одной из огромных бизнес-башен "Emirates Towers" в Дубаи. Разработку данной технологии изначально вёл одноименный стартап KinTrans. Эта американская компания была основана выходцем с Ближнего Востока г-ном Мухамедом Елвазером и вот уже как почти 4 года сотрудники этого стартапа занимаются созданием и внедрением в повседневную жизнь столь необходимой многим людям технологии. На свои уникальные разработки команде стартапа уже удалось привлечь почти 75 000 долл. США в качестве финансирования.Представленная система позволяет в режиме оналайн конвертировать язык жестов на любой из 2 языков. Результат появляется в виде текста на мониторе. Также система преобразует речь отвечающего в текст на экране монитора для полноценной двусторонней связи.Представитель банка в ответ на просьбу журналистов прокомментировать внедряемое у них новшество, заявил, что банк всяческие поддерживает инициативы наследного принца Дубаи шейха Аль Мактума, который некоторое время тому назад заявил, что Дубаи к 2020 году должны стать открытой средой для людей с ограниченными возможностями. Банк сейчас насчитывает 9 отделений в Дубаи и все они будут вскоре оборудованы устройствами KinTrans, что конечно, будет способствовать не только банковскому бизнесу, а в первую очередь поможет таким людям с ограниченным возможностями.Специально для mmgp.ru

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