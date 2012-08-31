Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,398 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин может стать официальным методом расчетов в Антигуа и Барбуда

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:51
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,985
Благодарностей: 723
УГ: 11
КП: 0.353
подарки
Биткоин может стать официальным методом расчетов в Антигуа и Барбуда
Правительство небольшого островного государства в Карибском море рассматривает возможность сделать биткоин законным методом расчетов и уже поручило министру юстиции страны подготовить соответствующие законы. Об этом пишет издание Antigua Observer.

Такое решение было принято по результатам встречи правительства Антигуа и Барбуда и с представителями Antigua Leisure & Gaming Association в минувшую среду. В ходе этой встречи министрам было рассказано о биткоине и возможности его использования для покупки и продажи товаров.


По всей видимости, презентация прошла успешно, поскольку кабинет министров в итоге согласился с тем, что биткоин поможет вывести Антигуа на лидирующие позиции в мире с точки зрения развития технологий.

Цитата:
«Антигуа и Барбуда всегда была центром инноваций. Мы – настоящие лидеры и задаем тренды во всем Карибском регионе», —
сказал министр торговли Чет Грин на специально созванной пресс-конференции.

По его словам, правительство в первую очередь привлекла в биткоине невозможность подделки записей транзакций, что будет огромным преимуществом в условиях часто звучащих обвинений в том, что Антигуа является популярном местом для сокрытия налогов.

Как писал ранее ForkLog, в 2015 году австралийский предприниматель Крейг Райт, ранее прославившийся своими заявлениями о том, что именно он и есть таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото, предлагал правительству Антигуа и Барбуда сделать «цифровое золото» основной валютой страны.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 18:30
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 15
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Биткоин может стать официальным методом расчетов в Антигуа и Барбуда
Маленькая карибская пиратская бухта, это прекрасно. Но вот сокрытие налогов, за это им отвинтят желание использовать биткоины. Даже мелкий криминал не мешающий экономике предпочтительнее экономии на инфраструктуре которую строят на налоги.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Valensiano на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мнение: биткоин может стать альтернативой доллару в торговле нефтью Сергей Горин Новости криптовалют 4 31.08.2016 18:19
Криптовалюта для межбанковских расчетов может появиться в начале 2018 года Сергей Горин Новости криптовалют 0 24.08.2016 12:13
Citi Bank: биткоин может стать дополнительной банковской услугой seter Новости криптовалют 0 01.07.2016 04:15
Биткоин-экономика может стать самой открытой и свободной в мире Alex356 Новости криптовалют 3 29.10.2014 15:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
ZeroTech Dobby претендует на роль самого компактного дрона с поддержкой 4К
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар pilot10
Курс доллара упал ниже 54 рублей
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар spidolo
Иркутск
От spidolo в разделе «Россияне»
Аватар RecordsHYIP
StockFunds - StockFunds.biz
От RecordsHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет INCEPTION:5003405 (Panteon Finance)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар lubomyr
Счетная палата уличила Роспотребнадзор в злоупотреблении Википедией
От lubomyr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,398
Тем
467,137
Сообщений
11,532,979

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube