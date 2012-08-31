Биткоин может стать официальным методом расчетов в Антигуа и Барбуда

Правительство небольшого островного государства в Карибском море рассматривает возможность сделать биткоин законным методом расчетов и уже поручило министру юстиции страны подготовить соответствующие законы. Об этом пишет издание Antigua Observer.
Такое решение было принято по результатам встречи правительства Антигуа и Барбуда и с представителями Antigua Leisure & Gaming Association в минувшую среду. В ходе этой встречи министрам было рассказано о биткоине и возможности его использования для покупки и продажи товаров.
По всей видимости, презентация прошла успешно, поскольку кабинет министров в итоге согласился с тем, что биткоин поможет вывести Антигуа на лидирующие позиции в мире с точки зрения развития технологий.
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«Антигуа и Барбуда всегда была центром инноваций. Мы – настоящие лидеры и задаем тренды во всем Карибском регионе», —
сказал министр торговли Чет Грин на специально созванной пресс-конференции.
По его словам, правительство в первую очередь привлекла в биткоине невозможность подделки записей транзакций, что будет огромным преимуществом в условиях часто звучащих обвинений в том, что Антигуа является популярном местом для сокрытия налогов.
Как писал ранее ForkLog, в 2015 году австралийский предприниматель Крейг Райт, ранее прославившийся своими заявлениями о том, что именно он и есть таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото, предлагал правительству Антигуа и Барбуда сделать «цифровое золото» основной валютой страны.