Стартап 3D Robotics привлек $53 млн для своей платформы по управлению дронами

Новый игрок в индустрии дронов – стартап 3D Robotics (3DR) объявил о привлечении $53 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования. Текущий раунд возглавила венчурная компания Atlantic Bridge, к которой присоединились Autodesk Forge Fund, True Ventures, Foundry Group, Mayfield и другие инвесторы.
С 2015 года компания 3D Robotics работает над превращением своего бизнеса в конкурентоспособное корпоративное программное обеспечение. Ее главными конкурентами на сегодняшний день являются такие стартапы, как Drone Deploy и Airware.
В 2009 году компания 3DR начала продавать беспилотные компоненты для DIY. Позднее стартап запустил собственный потребительский беспилотный самолет Solo, созданный с использованием архитектуры с открытым исходным кодом. Но затем в 2015 году он приостановил данное производство, после того, как возникли некоторые проблемы, связанные с производственными затратами, контролем качества и прогнозированием спроса.
Затем Крис Андерсон, генеральный директор и основатель компании (ранее главный редактор Wired), переключил свое внимание на коммерческий и промышленный рынок дронов. Он увидел, что в США начали действовать правила, которые открыли дорогу для использования беспилотных летательных аппаратов в повседневной деятельности на таких объектах, как фермы, строительные площадки и тому подобное.
Теперь компания продает свой флагманский продукт Site Scan. Site Scan – это программное обеспечение, предоставляемое в качестве сервиса, позволяющего операторам беспилотных летательных аппаратов контролировать их полеты и получать данные с бортовых камер дронов, которые затем отправляются непосредственно в облачные сервисы.
3D Robotics гарантирует пользователям Site Scan полную интеграцию с BIM Autodesk и позволяет создавать собственные инструменты для моделирования. Компания Autodesk инвестировала в 3DR еще в 2016 году, когда она запустила свой собственный венчурный фонд Forge Fund. Данный фонд также выступает в качестве надежного партнерского канала для 3DR, помогая этому стартапу выйти на глобальный рынок дронов.
Сегодня 3DR Site Scan позволяет пользователям делать снимки высокого разрешения и затем оперативно анализировать полученные данные, которые получены с помощью беспилотников и содержат полную информацию об исследуемом участке, хранящуюся в BIM Autodesk, или использовать эти изображения совместно с такими географическими информационными сервисами, как Esri. Использование подобных данных позволяет подрядчикам, инженерам-строителям и архитекторам оперативно выявлять потенциальные проблемы и избегать возможных задержек в строительстве объектов.
Согласно заявлению компании, опубликованному в четверг, 3D Robotics планирует использовать полученные инвестиции для дальнейшего продвижения своего сервиса Site Scan и маркетинговых целей, а также для внедрения своих передовых технологий в строительной и машиностроительной отрасли.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/04/27/in...data-platform/
https://text.ru/antiplagiat/5903413e695f1