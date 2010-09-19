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Стартап 3D Robotics привлек $53 млн для своей платформы по управлению дронами

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Стартап 3D Robotics привлек $53 млн для своей платформы по управлению дронами


Новый игрок в индустрии дронов – стартап 3D Robotics (3DR) объявил о привлечении $53 млн. инвестиций в четвертом раунде финансирования. Текущий раунд возглавила венчурная компания Atlantic Bridge, к которой присоединились Autodesk Forge Fund, True Ventures, Foundry Group, Mayfield и другие инвесторы.

С 2015 года компания 3D Robotics работает над превращением своего бизнеса в конкурентоспособное корпоративное программное обеспечение. Ее главными конкурентами на сегодняшний день являются такие стартапы, как Drone Deploy и Airware.

В 2009 году компания 3DR начала продавать беспилотные компоненты для DIY. Позднее стартап запустил собственный потребительский беспилотный самолет Solo, созданный с использованием архитектуры с открытым исходным кодом. Но затем в 2015 году он приостановил данное производство, после того, как возникли некоторые проблемы, связанные с производственными затратами, контролем качества и прогнозированием спроса.

Затем Крис Андерсон, генеральный директор и основатель компании (ранее главный редактор Wired), переключил свое внимание на коммерческий и промышленный рынок дронов. Он увидел, что в США начали действовать правила, которые открыли дорогу для использования беспилотных летательных аппаратов в повседневной деятельности на таких объектах, как фермы, строительные площадки и тому подобное.


Теперь компания продает свой флагманский продукт Site Scan. Site Scan – это программное обеспечение, предоставляемое в качестве сервиса, позволяющего операторам беспилотных летательных аппаратов контролировать их полеты и получать данные с бортовых камер дронов, которые затем отправляются непосредственно в облачные сервисы.

3D Robotics гарантирует пользователям Site Scan полную интеграцию с BIM Autodesk и позволяет создавать собственные инструменты для моделирования. Компания Autodesk инвестировала в 3DR еще в 2016 году, когда она запустила свой собственный венчурный фонд Forge Fund. Данный фонд также выступает в качестве надежного партнерского канала для 3DR, помогая этому стартапу выйти на глобальный рынок дронов.

Сегодня 3DR Site Scan позволяет пользователям делать снимки высокого разрешения и затем оперативно анализировать полученные данные, которые получены с помощью беспилотников и содержат полную информацию об исследуемом участке, хранящуюся в BIM Autodesk, или использовать эти изображения совместно с такими географическими информационными сервисами, как Esri. Использование подобных данных позволяет подрядчикам, инженерам-строителям и архитекторам оперативно выявлять потенциальные проблемы и избегать возможных задержек в строительстве объектов.

Согласно заявлению компании, опубликованному в четверг, 3D Robotics планирует использовать полученные инвестиции для дальнейшего продвижения своего сервиса Site Scan и маркетинговых целей, а также для внедрения своих передовых технологий в строительной и машиностроительной отрасли.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/04/27/in...data-platform/

https://text.ru/antiplagiat/5903413e695f1
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:02
#2
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Re: Стартап 3D Robotics привлек $53 млн для своей платформы по управлению дронами
Цитата:
Сообщение от CashToday Посмотреть сообщение
Использование подобных данных позволяет подрядчикам, инженерам-строителям и архитекторам оперативно выявлять потенциальные проблемы и избегать возможных задержек в строительстве объектов.
Интересно, возможно ли, что когда-нибудь карточные сервисы будут использовать такие дроны, чтобы усовершенствовать планы зданий на карте и дороги, которые есть/нет? К примеру, отцифровать с их помощью проблемные участки, куда заезжают люди, и исправить полностью участки карты...

Или только инженерам и архитекторам интересно такое ПО?
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