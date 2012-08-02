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Финансовые результаты деятельности Amazon за первый квартал 2017 года

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Финансовые результаты деятельности Amazon за первый квартал 2017 года
В четверг компания Amazon объявила свои финансовые результаты за первый квартал. Цифры оказались больше, чем ожидали на Уолл-стрит. Поэтому после публикации отчета акции компании выросли на 4% до закрытия торгов.



Ключевые цифры отчета:
  • На Уолл-стрит ожидали выручку в $ 35,3 млрд, но в действительности оказалось $ 35,71 млрд. Отличный показатель роста, если учесть, что в прошлом году выручка была $ 29,1 млрд.
  • Оценочный доход на акцию ожидался в $ 1,13 на акцию, а в результате — $ 1,48 на акцию. В аналогичном квартале прошлого года доход на акцию составлял $ 1,07. Тоже отличный рост.

Аналитики также внимательно наблюдали за работой облачного вычислительного подразделения Amazon, Amazon Web Services. Платформа AWS получила доход в размере $ 3,66 миллиарда при росте на 43%. Аналитики ожидали доход $ 3,65 миллиарда и рост на 42%. Примечательно то, что Amazon Web Services росли согласно ожиданиям, ведь в прошлом квартале такой тенденции не наблюдалось. Несмотря на то, что рост превзошел прогнозы, общие показатели AWS замедлились. В предыдущих трех кварталах компания росла на 47%, 55% и 58% соответственно.

Ключевая статистика:
  • В первом квартале общие продажи выросли на 23%.
  • Объем продаж от розничных подписок на услуги, в основном Amazon Prime и некоторые другие платформы, такие как музыка, достиг $ 1,94 млрд, что на 49% больше, чем в прошлом году.

В следующем квартале Amazon ожидает объем продаж от $ 35,25 млрд до $ 37,75 млрд, или рост на 16-24% по сравнению со вторым кварталом 2016 года.

Основная причина такой «ветки» заключается в том, что компания сталкивается с курсовыми разницами, что замедляет рост доходов. Ожидаемая выручка Amazon пересекается с предсказаниями аналитиков Уолл-стрит, которые ожидают цифру $ 36,84 млрд.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 17:17.
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