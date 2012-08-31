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Игровой автомат на Эфириуме делает выплаты в режиме реального времени

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Игровой автомат на Эфириуме делает выплаты в режиме реального времени

Новый стартап под названием Better Gaming надеется влиться в американскую индустрию азартных онлайн-игр с оборотом около миллиарда долларов, задействуя мощь смарт-контрактов Эфириума.

Компания, которая базируется на Мальте и в Лондоне и до сих пор работала в скрытом режиме, выпустила демо-ролик своего первого продукта: игрового автомата, который запускается в браузере в качестве децентрализованного приложения Эфириума и делает выплаты пользователям на условиях соответствующего умного контракта.

В сообщении, посвященном продукту, разработчик Джез Сан пишет, что команда решила запустить данный игровой автомат по двум причинам. Во-первых, нужно было, чтобы уровень математической сложности, заложенный в автомате, соответствовал возможности использования его на смартфоне, ориентированном на игры, и, во-вторых, потому что игровые автоматы являются самой популярной формой развлечений в западных казино.

Демонстрационное видео записано при помощи плагина Metamask браузера Chrome, однако, по утверждению авторов, автомат будет работать в любом совместимом с Эфириумом браузере, в том числе мобильном браузере Status.

Сан утверждет:

Цитата:
“Данный фактор поможет привнести игры на основе смарт-контрактов на прибыльный мобильный рынок”.
Дата релиза для воспроизводимой версии пока не подтверждена, однако популярность игровых автоматов обещает, что недостатка в желающих потратить немного своих эфиров и попытать удачи не будет.

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