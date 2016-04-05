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Solvena едет на Blockchain & Bitcoin Conference Prague

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Финансовая группа Solvena - российская брокерская компания из Санкт-Петербурга, предоставляющая возможность зарабатывать на криптовалютах – внебиржевом активе с высокой волатильностью. Участник Национальной Ассоциации Блокчейн.
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Финансовая группа Solvena
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Solvena едет на Blockchain & Bitcoin Conference Prague
Solvena едет на Blockchain & Bitcoin Conference Prague

19 мая 2017 года в столице Чехии Праге при участии Solvena состоится третья ежегодная блокчейн-конференция Blockchain & Bitcoin Conference Prague.

В фокусе внимания – чешские и зарубежные проекты с имплементацией блокчейна и криптовалют. Ведущие европейские IT-разработчики, предприниматели, менеджеры компаний с мировыми именами и представители государственной власти расскажут об опыте внедрения блоковой цепи в государственное управление (Govtech), банковскую систему, трейдинг, медиа, медицину и другие области.

Blockchain & Bitcoin Conference – сеть блокчейн-мероприятий, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Таллине и других городах. Solvena является постоянным участником ивентов серии Blockchain & Bitcoin Conference.

Отчёты с последних мероприятий:
Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2017: итоги конференции
Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn 2017: итоги конференции

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