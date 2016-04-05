Solvena едет на Blockchain & Bitcoin Conference Prague
19 мая 2017 года в столице Чехии Праге при участии Solvena состоится третья ежегодная блокчейн-конференция Blockchain & Bitcoin Conference Prague
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В фокусе внимания – чешские и зарубежные проекты с имплементацией блокчейна и криптовалют. Ведущие европейские IT-разработчики, предприниматели, менеджеры компаний с мировыми именами и представители государственной власти расскажут об опыте внедрения блоковой цепи в государственное управление (Govtech), банковскую систему, трейдинг, медиа, медицину и другие области.
Blockchain & Bitcoin Conference – сеть блокчейн-мероприятий, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Таллине и других городах. Solvena является постоянным участником ивентов серии Blockchain & Bitcoin Conference.
Отчёты с последних мероприятий:
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