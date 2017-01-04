Стартап iCasting привлек €1 млн

Стартап iCasting привлек инвестиции на сумму более 1 миллиона евро. Капитал исходит от самого основателя, а также от ангельских инвесторов. iCasting была основана в 2014 году и будет использовать новый капитал для развертывания и дальнейшего расширения своей онлайновой платформы, которая легко соединяет таланты и клиентов.
iCasting не работает с агентами и не взимает соответствующую плату, но позволяет клиентам находить таланты, не прибегая к дорогостоящему посредничеству. Этот уникальный подход делает iCasting несравнимым с традиционными кастинговыми агентствами и гарантирует, что многие таланты и клиенты примут эту платформу. Ставя своей целью создание новых возможностей во всем мире и открывая рынки, на которых никто никогда не предлагал решения, iCasting служит всему миру: от начинающих талантов до опытных профессионалов и актеров, моделей, танцоров.
Генеральный директор iCasting Эсме Патер заявил: "Мы стремимся сделать прозрачный рынок во всем мире. iCasting - фантастический стартап, который нарушит мир кастинга. Мы делаем это с уникальной технологической платформой, где таланты и клиенты объединяются без потребности в очень дорогом посреднике. Эта инвестиция помогает нам в качестве основы для наших конечных международных амбиций".
Патер продолжил: "Каждый день мы приветствуем много новых талантов, и более 900 национальных клиентов уже сотрудничают с нами. Кроме того, мы обеспечиваем всех наших талантов информацией и знаниями, которые им необходимы для дальнейшего развития, посредством специально разработанных интерактивных видеокурсов на iCasting TV. "
iCasting имеет расширенную базу данных соответствия, которая помогает клиенту еще быстрее найти нужного человека например, обладание нужным диалектом, занятие определенным видом спорта, умение готовить определенные блюда или даже обладание парусной лицензией. Кроме того, сопоставление талантов и клиентов с iCasting происходит быстрее, чем традиционным способом: iCasting сопоставляет талант за несколько минут, что в других случаях занимает от нескольких дней до нескольких недель. Таким образом, iCasting создал систему, которая выгодна обеим сторонам.
Перевод специально для mmgp.ru