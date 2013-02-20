«Ростов-Папа» стал первым на Юге России рестораном, который начал принимать биткоины

«Ростов-Папа» первый ресторан на Юге РФ, который начал принимать к оплате электронную валюту.
Ресторан «Ростов-Папа» находящийся в г.Ростов начал принимать к оплате bitcoin и таким образом стал первым заведением общепита, которое принимает к оплате электронную валюту.
Гендиректор заведения Артур Григорян говорит, что расплатиться bitcoin также просто, как и обычной пластиковой банковской карточкой. Для оплаты заказа в bitcoin предоставляется платежный сервис oplata.info.
"Для того, чтобы оплатить заказ криптовалютой нужно на официальном сайте заведения воспользоваться соответствующей ссылкой. И хотя все цены в меню ресторана указаны в росс.рублях, благодаря платежному сервису сумма моментально пересчитывается по текущему курсу электронной валюты. Комиссия которая берется сервисом за перерасчет валют ресторан берет на себя и компенсирует ее, а сам процесс оплаты занимает не больше пары минут", пояснил директор ресторана.
Артур Григорян не собирается останавливаться только на одной криптовалюте и со временем планирует принимать в качестве оплаты и другие криптовалюты, в случае если данная услуга окажется востребованной.
По материалам: https://bits.media/news/rostov-papa-...nimat-bitkoiny