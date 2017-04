OPLOTT



Клиенты сервиса Paytm начали покупать, хранить и продавать золото на своих смартфонах



Сообщается, что клиенты индийского платежного сервиса Пейтиэм ("



Ведущая индийская цифровая компания в области осуществления цифровых платежей и мобильной коммерции "Paytm" вышла на рынок цифрового золота, что даёт возможность её клиентам покупать, продавать, а также ещё и хранить золото на своих смартфонах.



Для оказания этой услуги, эта платформа по проведению мобильных платежей финансируемая, кстати, китайскими Alibaba и Ant Financial, ранее вступила в партнерские отношения с компанией занимающейся выпуском драгметаллов "MMTC-PAMP India' (это совместное индийско-швейцарское предприятие, где швейцарскую сторону представляет брэнд "PAMP SA", а индийскую - компания "Metals and Minerals Trading Corporation of India").



Кроме того, сервис Paytm запустил так называемый "Золотой Накопительный План", который позволит клиентам покупать и продавать золото, пользуясь своим аккаунтом в Paytm, при этом начинать расчеты будет позволено со всего 1 рупии (это 0,02 американских цента), которое затем в физическом виде будет храниться в ячейках, под контролем СП "MMTC-PAMP". Клиент платежного сервиса сможет выкупать накопленное золото в виде золотых отчеканенных монет и они будут доставляться ему на дом или же клиенты смогут перепродать его сразу же Интернете. После этого деньги будут зачислены на их банковские счета.



Руководство сервиса Paytm утверждает, что их клиенты смогут покупать золото чистотой в четыре девятки, 99,99 (это самая чистая форма золота, используемая для торговых целей во всем мире). Клиент сможет покупать золото в режиме 24/7/365, включая государственные и банковские праздники и выходные. Также клиент сможет увидеть реальную цену золота в реальном времени на платформах Paytm, включая её веб-сайт и мобильное приложение.



И как утверждает основатель и владелец Paytm г-н Виджай Шекхар Шарма (Vijay Shekhar Sharmа), именно золото является наиболее предпочтительной формой инвестиций для индийцев, а его сервис Paytm облегчает пользователям вложения в этот драгметалл в цифровом виде. Сообщается, что по оценкам Всемирного Совета по золоту, индийцы в настоящее время владеют более 24 000 тонн золота на общую сумму в размере 900 млрд долл. США.



Основанный в 2008 году и находящийся под управлением компании "One97 Communications", которая располагается в Ноиде (это пригород Дели), в данное время сервис Paytm является ключевым игроком в сегментах электронной коммерции и мобильных платежей в Индии. Начав свою деятельность в качестве компании по пополнению баланса сотовой связи, впоследствии Paytm зашёл и в сферу цифровой коммерции. А несколько недель назад компания сформировала и запустила в работу ещё два своих дополнительных подразделения: - Paytm E-commerce и Paytm Payments Bank Ltd.



И согласно свежим данным, в настоящее время Paytm ведёт плотные переговоры о привлечении финансирования в объеме от 1,2 млрд до 1, 5 млрд долл. США от японского телекоммуникационного гиганта "SoftBank Group" при оценочной стоимости самой компании в 9 млрд долл. США. И по состоянию на сегодняшний день Paytm привлекла уже около 1 млрд долл. США в общем объеме финансирования от таких компаний, как SAIF Partners, Sapphire Venture и банка "Bank of Silicon Valley", а также от известного индийского промышленника г-на Ратана Тата (Ratan Tata). Несколько месяцев назад компания также запустила свой расчетный банк, который может принимать депозиты от частных лиц и малого бизнеса размером до 1 500 долл. США на один счет.



В коммерческой сфере эта компания напрямую конкурирует с Amazon, Flipkart, ShopClues и Snapdeal. В платежном пространстве она сталкивается с конкуренцией со стороны MobiKwik (при поддержке Mediatek и японской фирмы GMO) и FreeCharge (которая была приобретена Snapdeal за около 540 млн долл. США в апреле 2015 года).



Перевод специально для mmgp.ru



