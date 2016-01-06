veranika55 Профессионал

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В Татарстане хотят создать фонд для поддержки вкладчиков рухнувших банков



Все началось в декабре 2016 года, когда второй по размерам банк Татарстана и 42 по России Татфондбанк объявил, но не может выполнить все свои обязательства перед вкладчиками и приостановил выдачу средств для населения. Возникла паника, а вместе с ней пришли и проверки Центробанка. Обеспокоенные люди ринулись в другие банки забирать свои денежные средства со счетов. Массового наплыва желающих забрать свои деньги банки не выдержали и вслед за Татфондбанком приостановили выдачу денежных средств. Центробанк пришел с проверками и к ним.

В результате проведенных проверок были обнаружены многочисленные нарушения банковского права, вывод активов, различные махинации. Получалось, что денег для обеспечения прав кредиторов нет, все ликвидные активы выведены. Центробанку ничего не оставалось, как из-за многочисленных махинаций и не возможности принятия мер по оздоровлению банков сразу же отозвать лицензии у трех банков Татарстана. 3 марта были отозваны лицензии у Татфондбанка, Интекс банка и банка "Анкор", а 5 апреля в след за ними потерял свою лицензию Татагропромбанк. Сейчас решается судьба еще одного банка Татарстана - банка "Спрут". Предполагается, что не будет крайней меры - отзыва лицензии, а последует процедура оздоровления. При этом банк "Спрут" приостановил операции по выдаче наличных денег и вкладчики банка также находятся в подвешенном состоянии и не знают, что произойдет с их финансами.



В банках Татарстана, потерявших лицензии обслуживалось много юридических лиц и предпринимателей, чьи вклады были не застрахованы, многие люди хранили денежные средства на суммы намного выше, чем покрывается страховой суммой. Люди потеряли много денег.



Банки, потерявшие лицензии работали в тесной кооперации с местными властями, и когда люди, потерявшие деньги обратились за помощью к местным властям с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных, они встретили равнодушие и отсутствие помощи и поддержки. В итоге люди, потерявшие все, были вынуждены объединиться и написать коллективные письма каждому из 450 депутатов Государственной Думы с просьбой разобраться с ситуацией. Таким образом местная проблема вышла на всероссийский уровень.



И вот сейчас губернатор Татарстана Р. Манниханов на встрече с В.В. Путиным сообщил, что власти Татарстана планируют создать специальный фонд для помощи вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия. Планируется помогать людям за счет распродажи имущества банков. Только перед тем как отозвать лицензии все ликвидное имущество банков было выведено, а оставшихся активов явно не хватит для удовлетворения требований всех кредиторов.



Людям остается только надеяться, что Путин В.В. найдет способы помочь им.



https://text.ru/antiplagiat/590313624dde4 Все началось в декабре 2016 года, когда второй по размерам банк Татарстана и 42 по России Татфондбанк объявил, но не может выполнить все свои обязательства перед вкладчиками и приостановил выдачу средств для населения. Возникла паника, а вместе с ней пришли и проверки Центробанка. Обеспокоенные люди ринулись в другие банки забирать свои денежные средства со счетов. Массового наплыва желающих забрать свои деньги банки не выдержали и вслед за Татфондбанком приостановили выдачу денежных средств. Центробанк пришел с проверками и к ним.В результате проведенных проверок были обнаружены многочисленные нарушения банковского права, вывод активов, различные махинации. Получалось, что денег для обеспечения прав кредиторов нет, все ликвидные активы выведены. Центробанку ничего не оставалось, как из-за многочисленных махинаций и не возможности принятия мер по оздоровлению банков сразу же отозвать лицензии у трех банков Татарстана. 3 марта были отозваны лицензии у Татфондбанка, Интекс банка и банка "Анкор", а 5 апреля в след за ними потерял свою лицензию Татагропромбанк. Сейчас решается судьба еще одного банка Татарстана - банка "Спрут". Предполагается, что не будет крайней меры - отзыва лицензии, а последует процедура оздоровления. При этом банк "Спрут" приостановил операции по выдаче наличных денег и вкладчики банка также находятся в подвешенном состоянии и не знают, что произойдет с их финансами.В банках Татарстана, потерявших лицензии обслуживалось много юридических лиц и предпринимателей, чьи вклады были не застрахованы, многие люди хранили денежные средства на суммы намного выше, чем покрывается страховой суммой. Люди потеряли много денег.Банки, потерявшие лицензии работали в тесной кооперации с местными властями, и когда люди, потерявшие деньги обратились за помощью к местным властям с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных, они встретили равнодушие и отсутствие помощи и поддержки. В итоге люди, потерявшие все, были вынуждены объединиться и написать коллективные письма каждому из 450 депутатов Государственной Думы с просьбой разобраться с ситуацией. Таким образом местная проблема вышла на всероссийский уровень.И вот сейчас губернатор Татарстана Р. Манниханов на встрече с В.В. Путиным сообщил, что власти Татарстана планируют создать специальный фонд для помощи вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия. Планируется помогать людям за счет распродажи имущества банков. Только перед тем как отозвать лицензии все ликвидное имущество банков было выведено, а оставшихся активов явно не хватит для удовлетворения требований всех кредиторов.Людям остается только надеяться, что Путин В.В. найдет способы помочь им.

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