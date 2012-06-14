Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Цены на товары в ИМ

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Как создать, раскрутить свой интернет-магазин, а также заработать на нем? Все ответы здесь.
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Старый Сегодня, 13:54
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Цены на товары в ИМ
Как образуются цены на товары в магазинах, интернет-магазинах(больше интересует цены на детские товары)
Сколько % можно накидывать от закупочной цены?
И как изменяется цена если товар долго лежит или наоборот быстро продается?
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kirova на форуме  
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