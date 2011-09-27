Доходы Atlassian выросли, но стоимость акций осталась на прежнем уровне

Австралийская корпорация по разработке программного обеспечения для совместной работы Atlassian Corp. Plc, отказавшаяся подтверждать данные по взлому своей коммуникационной платформы HipChat, опубликовала финансовый отчет с большой прибылью за третий квартал, и обновила свой прогноз на будущее.
Доход Atlassian за этот период, составил $159,9 млн, что на 36% больше чем в прошлом году. Аналитики Wall Street, прогнозировали меньшую сумму - $156,64 млн. Чистый убыток компании составил $17,5 млн, это на порядок больше убытков прошлого года - $1,1 млн. Подобные показатели, позволили инвесторам получить, хоть и небольшую, но прибыль на каждую акцию - $0,08.
Несмотря на такие показатели, реакция инвесторов была предельно спокойной. Стоимость акций выросла всего на 1% до $31,54.
Представители Atlassian, также сообщили о росте числа клиентов. Число пользователей такого популярного программного обеспечения для коммуникации и коллективного взаимодействия, как JIRA Service Desk, HipChat и Workflow Confluence, за последний квартал, увеличилось на 16194 клиентов. Хотя эта цифра включает число клиентов, ранее приобретенного сервиса Trello Inc. - 12789 пользователей, все равно это имеет огромное значение учитывая показатели прошлого квартала - 4700 человек.
По словам соучредителя и исполнительного директора Atlassian Скотта Фаркуара, компания продолжает разрабатывать инновационные программные продукты, для обеспечения большего удобства существующих клиентов и привлечения новых.
Именно поэтому, после приобретения Trello за $425 млн, Atlassian начали интегрировать сервис в собственные продукты JIRA, Confluence и Bitbucket. Еще одним положительным показателем, стало количество продаж компании, выросшие с 2012 года до $250 млн.
Перевод специально для MMGP.ru