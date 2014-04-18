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Претензия к компании RoboForex от Кузавчук [ Заявка на вывод отклонена ]

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#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.04.2017
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Претензия к компании RoboForex от Кузавчук [ Заявка на вывод отклонена ]
Здравствуйте.
Мое имя Вадим.
27.04.2017 подал заявку на вывод денежных средств в размере 49.86$.
В итоге получил ответ "Ваша заявка на вывод отклонена".

Коротенько опишу мои действия: зарегистрировался в компании RoboForex, пополнил счет на сумму 10 долларов, затем мне на почту пришло письмо от компании, с заголовком "Вам предоставлены дополнительные средства "Welcome"", где мне предложили получить 45 USD в качестве стартового капитала. Подумал, почему бы не воспользоваться данной возможностью, начал торговать, наторговал 49.86$, решил попробовать вывести, где и получил отказ на вывод.

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Нажмите на изображение для увеличения Название: 2017.04.28 11-49-45.jpg Просмотров: 3 Размер: 458.6 Кб ID: 184882
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