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Прибыль Mail.ru увеличилась в 1 квартале 2017 года на 25%

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Прибыль Mail.ru увеличилась в 1 квартале 2017 года на 25%


Mail.ru Group по опубликованным данным международной финансовой отчетности в первом квартале 2017 года увеличила свою чистую прибыль на 25%.
Выручка компании возросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 24% увеличилась выручка от рекламы. Наиболее часто покупаемая реклама находится в ленте новостей, расположенной в социальных сетях. Общие доходы от рекламы в 1 квартале составили 4.9 миллиардов рублей.

Наиболее прибыльными для mail.ru оказались игры. Выручка, полученная от игр в первом квартале текущего года возросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Общий объем выручки от игр приблизился к отметки в 4 миллиарда рублей, причем 40% выручки дал международный сегмент. Наиболее доходными для компании оказались игры Warface, War Robots и Revelation Online. В 2017 году планируется запустить обновленную версию игрушки Armored Warfare.

"В Контакте" - самая популярная социальная сеть в России, принадлежит Mail.ru Group. Выручка от социальной сети в первом квартале увеличилась на 45%. Больше всего приносит доход от размещения "В Контакте" рекламы в ленте новостей, особенно в версии социальной сети для мобильных устройств.

Увеличилось и число пользователей mail.ru. В марте 2017 года их количество составило 97 миллионов человек.

Mail.ru - русскоязычный интернет-портал, созданный в 1998 году, принадлежащий компании Mail.ru Group. Первоначально создавался исключительно как почтовый сервис. Потом были добавлен поисковик, новостная служба, различные тематические порталы.

По популярности mail.ru занимает 50 место в мире. Наиболее популярна mail.ru в Казахстане - 4 место по популярности среди всех сайтов, в России - 5 место и в Азербайджане - 5 место. На Украине mail.ru занимает 7 место, а в Германии - 19 место.

На основании данных, полученных в 1 квартале 2017 года, компания Mail.ru Group планирует увеличить общий объем выручки в 2017 году на 17%-21% по сравнению с 2017 годом.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...rub-1001960308
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