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Курс биткоина достиг $1341 и превысил исторический максимум

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Старый Сегодня, 12:36
#1
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Курс биткоина достиг $1341 и превысил исторический максимум
Стоимость биткоина 27 апреля 2017 года превысила $1340, согласно данным Coinbase. Курс криптовалюты превысил очередной исторический максимум.

По состоянию к 19:02 по Москве биткоин торговался по цене $1341,83. Таким образом, на торгах 27 апреля курс биткоина превысил исторический максимум, достигнутый в марте 2017 года, когда единица криптовалюты стоила $1327,10.

С начала 2017 года биткоин демонстрирует высокую волатильность, подчеркивает Business Insider. В начале января стоимость единицы криптовалюты достигла $1153, но затем упала более чем на 20%. 2 марта 2017 года биткоин впервые стал дороже унции золота — $1267,9 против $1231,39. Но 11 марта криптовалюта упала на 16% — до $1000 за биткоин — из-за отказа американской Комиссии по ценным бумагам и биржам предпринимателям Тайлеру и Кэмерону Винклвосс открыть биржевой инвестиционный фонд с использованием биткоинов.

Сейчас использование криптовалют в России не легализовано, но летом 2016 года Минфин предложил приравнять биткоины к иностранной валюте и разрешить их покупку, оставив под запретом только эмиссию. В начале апреля 2017 года замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил о намерении властей к 2018 году легализовать биткоин и разработать механизм регулирования цифровой валюты.

источник - vc.ru
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BigBoi на форуме  
Старый Сегодня, 12:39
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,689
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Re: Курс биткоина достиг $1341 и превысил исторический максимум
все-таки он растет. не понимаю этот феномен...
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Не верьте всему, что вам говорят.
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