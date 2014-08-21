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Музыкальный стартап со Швеции привлек $1 млн

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Старый Сегодня, 12:24
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Музыкальный стартап со Швеции привлек $1 млн
Стартап со Стокгольма Epidemic Sound привлек $ 1 млн от Kichi Invest.
Epidemic Sound - музыкальная компания, предоставляющая музыку для онлайн-создателей. Её библиотека насчитывает более 30 000 бесплатных треков.


Главный инвестор Kichi Invest это инвестиционная фирма, создана Фредриком Вестером, генеральным директором и соучредителем игровой компании Paradox Interactive. Вестер будет входить в совет директоров Epidemic.

«Наш бизнес взлетел за последние два года, поскольку мы продолжаем предоставлять музыку для больших голливудских студий и более традиционных компаний по производству видео, а также озвучивать большую часть видео онлайн», - сказал Оскар Хёглунд, исполнительный директор Epidemic Sound.

«За последние восемь лет Оскар и его команда спокойно построили одну из самых интересных компаний SaaS в Европе », - добавил Оскар Ингдал, представитель компании Kichi Invest.
На сегодняшний момент, у компании есть глобальная клиентская база, стабильный семизначный доход и большая часть мобильной и онлайновой медиа-индустрии с повторяющейся подпиской для музыки.
Epidemic Sound полезна для многих пользователей(создателей видеороликов) таких ресурсов как YouTube потому, что предлагает звуковой дизайн за относительно не большие деньги. Их платформа это одна с самых крупнейших банков роялти бесплатной музыки, где можно посмотреть в соответствии за видами музыку или же в тематические альбомы.
Интерфейс очень удобный и количество песен, доступных для скачивания феноменальное.


Канал стартапа на ютубе - https://www.youtube.com/user/WeAreEpidemicSound

Оф. сайт - http://www.epidemicsound.com


Специально для форума mmgp.ru
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