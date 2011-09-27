Cloudera и Carvana завтра выйдут на IPO со стоимостью $15 за акцию

Еще один день, еще несколько IPO. Смотря на недавний успех публичного размещения акций таких компаний как Yext, Okta и Snap, кажется, что для стартапов настало отличное время для выхода на биржу.



Завтра можно будет увидеть еще 2 странных IPO. Почему странных? Да потому, что публичное размещение акций будут осуществлять две компании с абсолютно одинаковой ценой за акцию, с одинаковым количеством акций, да еще и на одной и той же бирже. Компаниями со столь странными одинаковыми параметрами, станут Carvana и Cloudera.



Carvana



Ранее, на форуме уже была размещена подробная информация об



Первоначально компания заявляла, что стоимость акций будет в диапазоне $14-$16, и как видно, цена закрепилась как раз посредине этих значений.



Всего на продажу будет выставлено 15 млн акций, и еще 2,25 млн предназначенных для андеррайтеров. Если все акции будут проданы, то компании удастся привлечь $250 млн, а рыночная стоимость вырастет до $2,08 млрд.



Еще до IPO, Carvana удалось привлечь, в общей сложности, $300 млн в виде акций, при этом еще было взято обязательств на $400 млн для расширения компании.



Cloudera



Как стало уже понятно, Cloudera выходит на рынок с таким же количеством акций - 15 млн, с такой же стоимость в $15, и также будет размещаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Показатели стоимости акций немного странные, учитывая, что в своих намерениях, представители указывали стоимость на уровне $12-$14.



Cloudera также планирует привлечь $250 млн инвестиций, что поднимет оценочную стоимость компании на уровень $2 млрд. Но несмотря на такие высокие показатели, они гораздо ниже, чем выручка компании от продажи акций в 2014 году, когда Cloudera продала акций по стоимости $30,92, а оценочная стоимость выросла до $4 млрд. Хотя, обычно в первые часы торговли, оценочная стоимость может значительно вырасти.



Перевод специально для MMGP.ru



Еще один день, еще несколько IPO. Смотря на недавний успех публичного размещения акций таких компаний как Yext, Okta и Snap, кажется, что для стартапов настало отличное время для выхода на биржу.Завтра можно будет увидеть еще 2 странных IPO. Почему странных? Да потому, что публичное размещение акций будут осуществлять две компании с абсолютно одинаковой ценой за акцию, с одинаковым количеством акций, да еще и на одной и той же бирже. Компаниями со столь странными одинаковыми параметрами, станут Carvana и Cloudera.Ранее, на форуме уже была размещена подробная информация об ожиданиях компании Carvana при выходе на IPO , но к нынешнему моменту появились более точные цифры. Теперь, стартап известный своими вендинг автоматами по продаже автомобилей, установил точную цену за акцию - $15. В качестве биржи для торговли, была выбрана NYSE. Торговля будет осуществляться под тикетом CVNA.Первоначально компания заявляла, что стоимость акций будет в диапазоне $14-$16, и как видно, цена закрепилась как раз посредине этих значений.Всего на продажу будет выставлено 15 млн акций, и еще 2,25 млн предназначенных для андеррайтеров. Если все акции будут проданы, то компании удастся привлечь $250 млн, а рыночная стоимость вырастет до $2,08 млрд.Еще до IPO, Carvana удалось привлечь, в общей сложности, $300 млн в виде акций, при этом еще было взято обязательств на $400 млн для расширения компании.Как стало уже понятно, Cloudera выходит на рынок с таким же количеством акций - 15 млн, с такой же стоимость в $15, и также будет размещаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Показатели стоимости акций немного странные, учитывая, что в своих намерениях, представители указывали стоимость на уровне $12-$14.Cloudera также планирует привлечь $250 млн инвестиций, что поднимет оценочную стоимость компании на уровень $2 млрд. Но несмотря на такие высокие показатели, они гораздо ниже, чем выручка компании от продажи акций в 2014 году, когда Cloudera продала акций по стоимости $30,92, а оценочная стоимость выросла до $4 млрд. Хотя, обычно в первые часы торговли, оценочная стоимость может значительно вырасти.

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